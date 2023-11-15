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價值6萬台幣包裹不翼而飛！竊賊竟是「牠」...快遞員慘賠錢

香港01／ 撰文：陳進安
小狗「偷」走快遞一幕。（微信＠案件聚焦）
小狗「偷」走快遞一幕。（微信＠案件聚焦）

「上海市司法局」微信公眾號近日公開了一宗特殊的「盜竊案」，快遞員小于準備將快遞打包送出時，突然發現其中一件快遞不翼而飛，且該快遞中是一塊價值1.5萬元人民幣（近6.6萬台幣）的手表。據監視器顯示，「小偷」原來是一隻流浪狗，牠趁小于不注意時潛入快遞站然後叼走那件快遞。不過，雖然真相大白，但小于始終沒能尋回快遞，最後倒楣的他被要求自掏腰包賠償。

事發於今年8月5日晚8時許，當時小于一如既往將30多件待寄出的快遞堆放在快遞站後，又出發取件去了。可是，當他回到站點，卻突然發現少了一件快遞，經聯繫寄件人得知其是一塊價值一萬多元人民幣的手表，他懷疑有人故意拿走，心急如焚，決定報警。

經調閱監視器，眾人發現，當晚8點半左右，一條黃褐色的小狗跑進站點，經過翻找叼起一件快遞，然後悠哉地離開。而這隻狗對小于而言並不陌生，據他表示，隔壁一家店的店主經常會餵牠，還特地為其搭了個狗窩。可惜，雖然小于不久即找到了狗，但是快遞已不在狗的身邊，小于於是在站點周邊搜尋三、四天，但依然無果。

無奈之下，小于只好與寄件人商量解決方案。最終，公司和小于協商，先行賠付了客戶1.5萬元人民幣，其中公司承擔了5000元人民幣，小于則要自掏腰包賠1萬元人民幣。

對此，小于認為投餵流浪狗的商家也應該對快遞的丟失負一部分責任，但對方只願意承擔1000元人民幣賠償。由於與自己的實際損失相去甚遠，小于無奈找到了上海市松江區司法局泗涇司法所，申請調解。面對司法所的調解員，商家反覆強調只是好心餵流浪狗，自己在事件中也很無辜，拒絕承擔更多。

無奈之下，快遞員小于只好與寄件人商量解決方案。（微信＠案件聚焦）
無奈之下，快遞員小于只好與寄件人商量解決方案。（微信＠案件聚焦）

調解員則表示，根據《民法典》第一千二百四十五條規定，飼養的動物造成他人損害的，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任。就「動物飼養人」的認定，對於流浪狗，出於善意餵一兩次沒有問題，但如果長期餵養，使流浪狗對餵養者產生依賴，在特定範圍內聚集，就構成事實上的餵養關係。

而得知調解後，小于所在的快遞公司已經將1萬元先行還給他。司法所調解員又指，後續如果商家不願意接受調解，快遞公司可以走司法途徑維權。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

流浪狗

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