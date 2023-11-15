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婚禮全場看傻！岳父比女婿還小「下跪娶20歲嫩妹」新郎驚人身分曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
中國江蘇一家公司舉辦了一場「豪華婚禮」，這場婚禮引起了廣泛的關注。圖／取自陸媒網易
中國江蘇一家公司舉辦了一場「豪華婚禮」，這場婚禮引起了廣泛的關注。圖／取自陸媒網易

人說真愛不分年齡！最近在中國江蘇一家公司舉辦了一場「豪華婚禮」，這場婚禮引起了廣泛的關注，原因是婚禮的男主角為62歲的公司董事長，而他迎娶的是一位只有20多歲的年輕美女，而且她曾是該公司的員工，董事長的年齡甚至比新娘的爸爸年紀還大，讓不少網友酸說「有錢真好」。

根據陸媒綜合報導，這場婚禮豪華至極，先是多輛豪車載著婚禮隊伍，並且辦在一家高檔的酒店，讓所有賓客看了都目瞪口呆。其中最讓人吃驚的還是新郎和新娘的年齡差距，新郎是62歲的公司董事長，新娘僅20多歲，以前是公司的員工，新娘挽著他46歲爸爸的手，緩緩地走進婚禮場地，唐總一臉幸福和激動，從岳父中接過新娘的手，並且喊了一聲「爸爸」。

新郎是56歲的公司董事長，新娘僅20多歲，以前是公司的員工，新娘挽著他46歲爸爸的手，緩緩地走進婚禮場地，唐總一臉幸福，從岳父中接過新娘的手。圖／取自陸媒網易
新郎是56歲的公司董事長，新娘僅20多歲，以前是公司的員工，新娘挽著他46歲爸爸的手，緩緩地走進婚禮場地，唐總一臉幸福，從岳父中接過新娘的手。圖／取自陸媒網易

不少人都對這對新婚夫妻表示羨慕和崇拜，但是這種年齡懸殊的婚禮在社會上並不常見，有人覺得唐總可以獲得這樣的妻子，是他自己的努力和智慧爭取來的，另一方面，也有人對這樣的婚姻懷有質疑和批評，認為這年齡和經濟差距，很難保證婚姻的幸福和長久，認為兩人之間根本是一場交易，各取所需而已，不是真的愛情。

網友也酸溜溜的留言表示，「有錢真好，老頭有『鈔』能力」、「現在看似男的爽，實際上是女的賺翻了」、「娶女兒嗎」，但也有人對他們祝福「人生快樂就好，管他幾歲」、「合照看起來很快樂，祝福兩位」。

婚禮

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