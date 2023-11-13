上錯菜還被多收錢？ 她見服務生當面挑菜超傻眼：再也不會去

多數餐廳服務生為了維持店家好形象，都會很有禮貌地對待客人。不過，根據陸媒《白鹿視頻》報導，中國大陸重慶有一女子和朋友去吃乾鍋，遇到店家在上錯菜後，卻未重新出菜，而是直接拿著筷子翻找鍋內錯誤的品項，讓她傻眼大呼「以後再也不會去」。

報導指出，大陸重慶有一女子和朋友一起吃乾鍋時，發現店員將她們點的豆乾誤放成秀珍菇，在主動向店家反應後，對方卻質疑女子並強調「不可能沒放」。之後，女子一群人堅持要吃豆乾，店員便提議要把鍋子端回廚房，將鍋內的秀珍菇全部挑出來，再還給女子。

報導說明，女子與好友們當下就拒絕店員的提議，並表示若要採取這種處理方式，可以直接在她們面前將秀珍菇夾出，於是店員便拿著筷子不斷翻找鍋內的秀珍菇，將其一一挑出後，再重新為女子上一份豆干。不過，事後女子發現帳單上竟同時有秀珍菇與豆乾的錢，讓她傻眼大呼「以後再也不會去」。

據陸媒《九派新聞》報導，事發後兩日，該店老闆表示自己當時不在店裡，而該名服務生與顧客在處理此事時，有發生一些誤會。老闆稱，事件發酵後，店員也因此氣到住院，自己的生活也大受影響，目前已與顧客和解，以後會多多注意。

新聞一出，不少網友認為店家當時的處理方式不佳，容易讓人沒食慾，「如果是我看著這樣直接毫無食慾！哪有正常店家當著客人面在那邊挑菜，真的很難看」、「直接走人，不買單」、「這樣做生意，做不長久的！」、「不會有第二次光顧」、「這處理方式都不是當老板的格局，在我菜裡面翻來翻去的，是我絕對會吵鬧不吃」。

還有網友擔心店家會將夾出來的秀珍菇，直接拿給下一位顧客吃，「他不會把秀珍菇放到另一個人的鍋裡吧？」、「挑走是要炒給下一桌吃嗎？」、「最可怕的是，他們從客人吃過的烤盤裡夾出來的秀珍菇，會上給下一桌點秀珍菇的顧客」。