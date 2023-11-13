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浙江婦買海魚燒製未放冰箱 深夜冒詭異綠光 專家：感染發光菌類

香港01／ 撰文：許祺安
近日，浙江寧波有網友表示，其母親在一處碼頭購買海魚回家燒製未放冰箱，她半夜經過，竟看到海魚冒出「詭異」綠光。（上游新聞）
近日，浙江寧波有網友表示，其母親在一處碼頭購買海魚回家燒製未放冰箱，她半夜經過，竟看到海魚冒出「詭異」綠光。（上游新聞）

《上游新聞》報導，近日，浙江寧波有網友表示，其母親在一處碼頭購買海魚回家燒製未放冰箱，她半夜經過，竟看到海魚冒出「詭異」綠光。她遂將圖片發至網路求助，亦沒有再食用剩下的魚。對此，知名水產科普博主解釋，冒出「詭異」綠光的原因是魚燒製好後未注意保存，感染了發光細菌，雖然無害，但不建議食用。

據當事網友描述，其母在寧波奉化一處碼頭購買了幾條白姑魚，是鱸形目石首魚科白姑魚屬魚類，為海洋經濟魚類之一，買回家做了紅燒魚。她表示，當晚她看到飯桌上沒吃完的魚竟然在黑暗中散發綠色的熒光，「這還能吃嗎？用手碰了，手上也粘上熒光。」

當事人表示，剩下的魚沒有再繼續食用，她也將照片發到網路尋求幫助。對此，知名水產科普博主羅騰達解釋，發光和魚的種類沒有關系，「高溫下發光菌不能存活，應該是做好之後沒有註意保存，感染了發光細菌。」

據專家介紹，能進行生物發光的細菌稱為發光細菌，絕大多數是海生細菌，海洋發光細菌可以共生在魷魚和硬骨魚類的身上，目前已經發現5屬20多種。

專家提醒，食材發光現象並不能排除另外的可能性，如食材處理時混入磷等發光物等，也需要提醒大家，如果在生活中遇到了發光食品，可以交給相關部門檢測，請不要食用。

網友們也議論說，「魚發出了詭異的光，一看就做過浙江高考卷」、「是的，海邊螢光弧菌很多，對很多養殖生物有危害，養蝦的就很害怕這個」、「原來細菌已經進化到不怕高溫了呀，知道了」、「吃完肚子是不是會夜光。」

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文章授權轉載自《香港01》

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