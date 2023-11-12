快訊

柯辦：柯文哲從未向蔡正元道歉 太陽花事件僅交換意見

外國全換上「智慧家電」？ 他喊台灣落後太多 一票網友搖頭

開罐頭前一動作多數人都忘記 可能讓細菌和微生物進到食物裡

男子突發性腦中風昏倒豬圈 生殖器慘遭豬隻「啃食精光」

香港01／ 撰文／許祺安
豬圈示意圖，非關本新聞。圖／聯合報系資料照片
豬圈示意圖，非關本新聞。圖／聯合報系資料照片

11月9日，黑龍江省第二醫院急診來了一位來自肇東市66歲的患者，餵豬時突發性腦中風，一頭暈倒在豬圈裡，被一擁而上的豬隻啃食下體，將其外生殖器啃食全無。患者因腦卒中及外生殖器大量出血導致昏迷，病情危重。在醫院急診科，神經外科，泌尿科和麻醉科等多學科通力協作下對其進行緊急搶救，目前患者已脫離生命危險。

據悉，患者到院時，因腦中風及外生殖器大量出血導致昏迷，病情危急，醫院緊急集結急診科、神經外科、泌尿外科和麻醉科的醫生，先替患者的外生殖器進行沖洗清創處理，以防止感染和發炎發生，同時進行輸血、輸液等治療措施，在多次的手術後，患者終於脫離生命危險。

事件曝光後，在網絡上引起討論，「再晚點被發現，整個人都要被吃光了」、「沒想到也有豬吃人的這天」、「是誰說養豬當寵物比養貓狗好的」。

延伸閱讀：

流感｜澳門8歲女童大陸探親期間發病　併發急性壞死性腦炎危殆

叢狀神經纖維瘤致五官變形 新藥帶來新希望

文章授權轉載自《香港01》

中風

延伸閱讀

長照護理師主任上班第二天就出人命 腦中風老翁吃油豆腐活活噎死

乳癌權威郭耀隆腦中風病逝...醫師3點提醒 遇這些症狀盡速就醫

「乳癌權威」郭耀隆腦中風猝逝！中風的不會是我？8個問題測你的大腦風險程度

突發腦中風...「國內乳癌權威」郭耀隆猝逝 成大醫院悲痛證實

相關新聞

我家住爛尾樓！女花44萬裝修成唯一住戶 晚上全黑網直呼危險

不幸買到無法完工的「爛尾樓」，收不到樓還要供款，實在太慘了。四川1名女子早年購買一處物業，不幸碰上建築工程「爛尾」，至今不見復工的可能性，她只能無奈入住沒有電和燃氣的單位，成了該爛尾小區中的唯一住戶，入夜後更必須靠電筒照路家路。為了「有個溫暖治癒的地方」，女子花了10萬人民幣（約10.7萬港元）裝修單位，靠一門之隔，分開破敗樓道與溫馨小家。

男子突發性腦中風昏倒豬圈 生殖器慘遭豬隻「啃食精光」

11月9日，黑龍江省第二醫院急診來了一位來自肇東市66歲的患者，餵豬時突發性腦中風，一頭暈倒在豬圈裡，被一擁而上的豬隻啃食下體，將其外生殖器啃食全無。患者因腦卒中及外生殖器大量出血導致昏迷，病情危重。在醫院急診科，神經外科，泌尿科和麻醉科等多學科通力協作下對其進行緊急搶救，目前患者已脫離生命危險。

珠海遊樂場現「人肉夾零食機」 男童吊起狂夾戰利品收費表曝光

玩夾娃娃機最棹忌是那個夾未能控制好，投幣後夾個空！但珠海最近出現的夾物品遊戲卻毋須「假手於人」，皆因那個「夾」就是參加者，可以在限時內「人肉」夾起最多袋零食。網傳影片可見，1名男童穿着連着繩索的腰肩帶，被吊起凌空到放滿多袋零食的上空再降下，數秒後再升起來，可見男童十分熟手，非但雙手捧着多袋零食，雙腳亦夾到零食，完全是「滿載而歸」。網友笑言「有策略」、「最主要是過程」、「個嘢冇壞到」，亦有家長表示兒子「玩得好開心，但啲鄙食就…好多都淋晒嘅」。

地鐵座位爭議！男為女出頭掌摑隔壁女乘客 被捕下場慘了

四川成都地鐵日前發生一宗打鬥事件，1男1女兩名乘客與另1名22歲女乘客因座位問題發生口角，之後演變成肢體衝突。男子抓住該名女生頭髮掌摑時，有乘客及地鐵職員上前制止，不過涉事3人下車待查時，該對男女再次毆打女生，女生動手反擊不果被按到地上。警方之後發出通報，指打人男子已被判行政拘留13日及罰款800元（約3600新台幣），而同樣涉事的2名女子則需等候驗傷結果再行判處。

調皮童考卷上畫中指！父罰「比中指1小時」淚眼汪汪認錯

山東青島一名10歲男童，因在考卷上畫「比中指」圖案，而被父親罰比中指1小時，並稱「今天就讓你做個夠」。

不是懷孕！23歲未婚女大肚像「懷雙胞胎」 手術取出6公斤巨型腫瘤

如發現身體異常就應該及早求醫！大陸1名23歲女生未婚且單身，卻被家人發現肚子「不知不覺變大」，甚至惹出「未婚懷孕」疑雲，直至2年後肚子大得似是懷上「足月雙胞胎」，求醫始知是腹盆腔有超巨大腫瘤。最終醫生幫她從中抽出15公升囊液，並成功移除一大一小「姊妹瘤」，令人震驚的是，腫瘤足足有6公斤重！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。