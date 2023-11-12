男子突發性腦中風昏倒豬圈 生殖器慘遭豬隻「啃食精光」
11月9日，黑龍江省第二醫院急診來了一位來自肇東市66歲的患者，餵豬時突發性腦中風，一頭暈倒在豬圈裡，被一擁而上的豬隻啃食下體，將其外生殖器啃食全無。患者因腦卒中及外生殖器大量出血導致昏迷，病情危重。在醫院急診科，神經外科，泌尿科和麻醉科等多學科通力協作下對其進行緊急搶救，目前患者已脫離生命危險。
據悉，患者到院時，因腦中風及外生殖器大量出血導致昏迷，病情危急，醫院緊急集結急診科、神經外科、泌尿外科和麻醉科的醫生，先替患者的外生殖器進行沖洗清創處理，以防止感染和發炎發生，同時進行輸血、輸液等治療措施，在多次的手術後，患者終於脫離生命危險。
事件曝光後，在網絡上引起討論，「再晚點被發現，整個人都要被吃光了」、「沒想到也有豬吃人的這天」、「是誰說養豬當寵物比養貓狗好的」。
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文章授權轉載自《香港01》
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