快訊

柯辦：柯文哲從未向蔡正元道歉 太陽花事件僅交換意見

外國全換上「智慧家電」？ 他喊台灣落後太多 一票網友搖頭

開罐頭前一動作多數人都忘記 可能讓細菌和微生物進到食物裡

我家住爛尾樓！女花44萬裝修成唯一住戶 晚上全黑網直呼危險

香港01／ 撰文／夏洛特
四川1名女子早前不幸買了「爛尾樓」，她只能無奈入住，成了小區中唯一的住戶（左）。女子花費10萬元（約台幣44.4萬元）裝修，進門後就成了溫馨的家模樣。 （微博影片截圖）
四川1名女子早前不幸買了「爛尾樓」，她只能無奈入住，成了小區中唯一的住戶（左）。女子花費10萬元（約台幣44.4萬元）裝修，進門後就成了溫馨的家模樣。 （微博影片截圖）

不幸買到無法完工的「爛尾樓」，收不到樓還要供款，實在太慘了。四川1名女子早年購買一處物業，不幸碰上建築工程「爛尾」，至今不見復工的可能性，她只能無奈入住沒有電和燃氣的單位，成了該爛尾小區中的唯一住戶，入夜後更必須靠電筒照路家路。為了「有個溫暖治癒的地方」，女子花了10萬人民幣（約台幣44.4萬元）裝修單位，靠一門之隔，分開破敗樓道與溫馨小家。

影片在網上引起熱議，不少人擔心女子的安全，「說實話，很不安全，尤其都發到網上了，很不安全，永遠不要低估人性」。

該名四川女子早前不幸買了「爛尾樓」，大廈內沒有其他業主居住，整個小區也完全沒有通電，到了晚上就一片漆黑。小區情況如此惡劣，但該女子無可奈何下只好堅持入住，幸升降機是施工方用電，目前還未停電，因此出入尚有升降機可用，不過大樓內部完全沒有光源，晚上回家就必須用電筒照明。女子之後花費10萬元（約台幣44.4萬元）裝修該個約387呎的單位，又安裝了電子鎖，並在網上分享家居新面貌影片，相關片段近日在網上廣傳。

從影片可見，樓內長長的走廊在早上有牆外的自然光照射還算光亮，不過到了晚間就伸手不見五指，轉角有什麼都看不見。不過，當業主打開自己家門後，裏面柔和光線及裝修布置，給人截然不同的溫馨家庭感覺。

業主在社交平台發帖，表示大樓沒有管理員，故不需繳交物業管理費，但大樓沒有通電，也沒有接通天然氣，她的單位內只能靠接用工業臨時用電，「可以裝修入住，電卻只能外接供日常使用」。雖然不幸碰上爛尾樓，但她仍然努力完成屋內裝修，以成就「夢想中家的樣子」。

影片引起網民熱議，不少人認為業主一個女生居住在爛尾樓內多有不便，也難以於晚間發現潛藏危險，並指她「大膽」，「沒有物業、保安、保潔，有人入室盜竊沒人管，電梯被困沒人管，太危險了！」、「說實話，很不安全，尤其都發到網上了，很不安全，永遠不要低估人性」、「膽子真大，不害怕嗎，一棟樓就一家人」。

不過，有網民就認為業主不是大膽，而是為勢所逼的苦中作樂，並批評開發商，「這不是膽子大，自己買的房子又還貸又不能住，還得在外租房子。很多人被逼的沒辦法了，至少這爛尾樓是自己的家」、「我們樂於看到堅強的人苦中作樂，我們也希望看到造成這個『苦』的責任方被依法追責」、「萬惡的開發商」。

延伸閱讀：

日出康城單位疑打穿主力牆　樓上一層業主斥﹕業主設計師都有問題

愛犬險遭吊死　狗主困𨋢20分鐘玩手機坐等救援　住戶斥養狗惡習多

文章授權轉載自《香港01》

爛尾樓

延伸閱讀

外型像手榴彈...高雄防火巷住戶驚見爆裂物 警逮2通緝犯

嘉義市大樓建築工地電梯夾死工人 檢解剖：胸部壓迫窒息死亡

防爛尾樓風暴 大陸央行去年推2.44兆資金保交樓

影／高雄七賢一路大樓傳球棒隊滋事 一群男子無差別門口砸車

相關新聞

我家住爛尾樓！女花44萬裝修成唯一住戶 晚上全黑網直呼危險

不幸買到無法完工的「爛尾樓」，收不到樓還要供款，實在太慘了。四川1名女子早年購買一處物業，不幸碰上建築工程「爛尾」，至今不見復工的可能性，她只能無奈入住沒有電和燃氣的單位，成了該爛尾小區中的唯一住戶，入夜後更必須靠電筒照路家路。為了「有個溫暖治癒的地方」，女子花了10萬人民幣（約10.7萬港元）裝修單位，靠一門之隔，分開破敗樓道與溫馨小家。

男子突發性腦中風昏倒豬圈 生殖器慘遭豬隻「啃食精光」

11月9日，黑龍江省第二醫院急診來了一位來自肇東市66歲的患者，餵豬時突發性腦中風，一頭暈倒在豬圈裡，被一擁而上的豬隻啃食下體，將其外生殖器啃食全無。患者因腦卒中及外生殖器大量出血導致昏迷，病情危重。在醫院急診科，神經外科，泌尿科和麻醉科等多學科通力協作下對其進行緊急搶救，目前患者已脫離生命危險。

珠海遊樂場現「人肉夾零食機」 男童吊起狂夾戰利品收費表曝光

玩夾娃娃機最棹忌是那個夾未能控制好，投幣後夾個空！但珠海最近出現的夾物品遊戲卻毋須「假手於人」，皆因那個「夾」就是參加者，可以在限時內「人肉」夾起最多袋零食。網傳影片可見，1名男童穿着連着繩索的腰肩帶，被吊起凌空到放滿多袋零食的上空再降下，數秒後再升起來，可見男童十分熟手，非但雙手捧着多袋零食，雙腳亦夾到零食，完全是「滿載而歸」。網友笑言「有策略」、「最主要是過程」、「個嘢冇壞到」，亦有家長表示兒子「玩得好開心，但啲鄙食就…好多都淋晒嘅」。

地鐵座位爭議！男為女出頭掌摑隔壁女乘客 被捕下場慘了

四川成都地鐵日前發生一宗打鬥事件，1男1女兩名乘客與另1名22歲女乘客因座位問題發生口角，之後演變成肢體衝突。男子抓住該名女生頭髮掌摑時，有乘客及地鐵職員上前制止，不過涉事3人下車待查時，該對男女再次毆打女生，女生動手反擊不果被按到地上。警方之後發出通報，指打人男子已被判行政拘留13日及罰款800元（約3600新台幣），而同樣涉事的2名女子則需等候驗傷結果再行判處。

調皮童考卷上畫中指！父罰「比中指1小時」淚眼汪汪認錯

山東青島一名10歲男童，因在考卷上畫「比中指」圖案，而被父親罰比中指1小時，並稱「今天就讓你做個夠」。

不是懷孕！23歲未婚女大肚像「懷雙胞胎」 手術取出6公斤巨型腫瘤

如發現身體異常就應該及早求醫！大陸1名23歲女生未婚且單身，卻被家人發現肚子「不知不覺變大」，甚至惹出「未婚懷孕」疑雲，直至2年後肚子大得似是懷上「足月雙胞胎」，求醫始知是腹盆腔有超巨大腫瘤。最終醫生幫她從中抽出15公升囊液，並成功移除一大一小「姊妹瘤」，令人震驚的是，腫瘤足足有6公斤重！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。