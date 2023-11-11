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珠海遊樂場現「人肉夾零食機」 男童吊起狂夾戰利品收費表曝光

香港01／ 撰文：田中貴
男童被吊到零食上空。（facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」影片截圖）
男童被吊到零食上空。（facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」影片截圖）

玩夾娃娃機最棹忌是那個夾未能控制好，投幣後夾個空！但珠海最近出現的夾物品遊戲卻毋須「假手於人」，皆因那個「夾」就是參加者，可以在限時內「人肉」夾起最多袋零食。網傳影片可見，1名男童穿着連着繩索的腰肩帶，被吊起凌空到放滿多袋零食的上空再降下，數秒後再升起來，可見男童十分熟手，非但雙手捧着多袋零食，雙腳亦夾到零食，完全是「滿載而歸」。網友笑言「有策略」、「最主要是過程」、「個嘢冇壞到」，亦有家長表示兒子「玩得好開心，但啲鄙食就…好多都淋晒嘅」。

網上亦流傳這個遊戲的價目表，當中分為三級收費，其中最高價是1.5米以上身高人士，每次收費69.9人民幣（約300元新台幣）。

有家長表示帶同兒子前往珠海1間室內遊樂場，形容「玩得好開心。（facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」圖片）
有家長表示帶同兒子前往珠海1間室內遊樂場，形容「玩得好開心。（facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」圖片）

影片被上載至facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」，長約18秒，可見多名成人用手機拍攝過程，臉帶笑容表現興奮，落場夾零食的男童被吊高，專注於眼前的零食山。當工作人員操控機器將男童徐徐降到零食山，只見他一直向下挖，務求愈挖愈深、愈挖愈多，圍觀者一邊拍攝，一邊將零食拋到男童位置，希望幫到他取走更多零食。

男童一度被零食完全淹沒，其後繩索開始向上移動拉起他，可見他除了用手捧走大量零食之外，而且善用雙腳夾起多袋零食，隨後在工作人員的操作回到地面，完全是滿載而歸。

繩索開始向上移動拉起男童，可見他除了雙手捧走多袋零食之外，同時善用雙腳夾起零食，滿載而歸。（facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」影片截圖）
繩索開始向上移動拉起男童，可見他除了雙手捧走多袋零食之外，同時善用雙腳夾起零食，滿載而歸。（facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」影片截圖）

多名網友笑言「有策略」、「聰明」、「最主要是過程」、「看他玩都好正」、「個嘢冇壞到」，亦有家長表示帶同兒子前往珠海1間室內遊樂場，形容「玩得好開心，但啲嘢食就…好多都淋晒嘅」。有關遊戲的價目表亦曝光，收費按身度劃分，1.3米以下兒童每次29.9人民幣（約130元新台幣）、1.3--1.5米以下兒童每次49.9人民幣（約216元新台幣）、1.5米或以上人士則每次69.9人民幣（約300元新台幣）。

（facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」）

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文章授權轉載自《香港01》

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