地鐵座位爭議！男為女出頭掌摑隔壁女乘客 被捕下場慘了

四川成都地鐵日前發生一宗打鬥事件，1男1女兩名乘客與另1名22歲女乘客因座位問題發生口角，之後演變成肢體衝突。男子抓住該名女生頭髮掌摑時，有乘客及地鐵職員上前制止，不過涉事3人下車待查時，該對男女再次毆打女生，女生動手反擊不果被按到地上。警方之後發出通報，指打人男子已被判行政拘留13日及罰款800元（約3600新台幣），而同樣涉事的2名女子則需等候驗傷結果再行判處。

成都地鐵有3名乘客因座位發生糾紛，李男及劉女（圖中）以粗言穢語辱罵穿綠衣的趙女，又多次挑釁趙女。（微博影片截圖）

綜合陸媒報導，事發於7日中午12時許，成都地鐵3號線上有3名乘客因座位糾紛發生肢體衝突，有乘客將過程拍下上傳到網上。41歲李姓男子與29歲劉姓女子在空座位坐下時擠到旁邊22歲趙姓女子，劉女更是坐到了趙女的衣角上。趙女於是向兩人表達抗議，結果引起李男及劉女不滿，他們不斷以粗言穢語辱罵趙女，又多次挑釁趙女。從影片可見，穿黑衣的劉女故意大力擠向穿綠衣的趙女，趙女擋了一下無果，在劉女再次舉肘靠近時，她便往劉女頭上打了一下。

之後劉女狠狠打了趙女一巴，隨後李男亦站起來幫劉女「教訓」趙女，掌摑了她數巴後抓住她頭髮拽拉。身邊乘客見狀即時上前制止，1名灰衣男乘客上前將李男攔住，同時用身體護住趙女，並招手示意其他乘客幫助。之後有地鐵職員上車處理糾紛，然而在將3人帶下車廂後，李男及劉女在月台繼續毆打趙女，趙女亦有掐住劉女反抗，卻被李男抓住頭髮壓到地上。

趙女亦有掐住劉女反抗，卻被李男抓住頭髮壓到地上。（微博影片截圖）

據了解，幫手調停的灰衣男當日打算帶妻兒到動物園遊玩，坐地鐵時見到李男及劉女打人的整個經過，就上前制止，之後見有職員上車調停而自己又到站就下車了。到了晚上才從網上見到趙女下車再被打的影片，感到相當氣憤。而2段影片都在網上引起極大迴響，不少網友促請警方將打人的李男及劉女拘捕。

成都公安於8日在微博發出通報，表示已依法判處李男行政拘留13日及罰款800元（約3600新台幣），至於同樣牽涉打鬥的劉女及趙女，則需待驗傷結束後處分。

事件引起網友關注，不少人認為趙女被侮辱時已盡量保持克制，是劉女挑釁硬撞過來才引發打鬥，希望當局酌情處理，「明顯是女的挑釁男的動手，希望輕判被打女生」、「不幸遇上兩個爛人」。然而，亦有網友認為動手就要承責，「出手就準備錢吧」、「暴力不是好選擇，理性溝通吧」。

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文章授權轉載自《香港01》