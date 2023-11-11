快訊

飆罵髒話？ 柯文哲說「我沒有這習慣」 應該是這兩句

驚喜大復活！ 麥當勞「土城裕民店」12月回歸原址 網笑：眼淚白流了

地鐵座位爭議！男為女出頭掌摑隔壁女乘客 被捕下場慘了

香港01／ 撰文：夏洛特
李男站起來幫劉女「教訓」趙女，掌摑了她數巴後抓住她頭髮拽拉。（微博影片截圖）
李男站起來幫劉女「教訓」趙女，掌摑了她數巴後抓住她頭髮拽拉。（微博影片截圖）

四川成都地鐵日前發生一宗打鬥事件，1男1女兩名乘客與另1名22歲女乘客因座位問題發生口角，之後演變成肢體衝突。男子抓住該名女生頭髮掌摑時，有乘客及地鐵職員上前制止，不過涉事3人下車待查時，該對男女再次毆打女生，女生動手反擊不果被按到地上。警方之後發出通報，指打人男子已被判行政拘留13日及罰款800元（約3600新台幣），而同樣涉事的2名女子則需等候驗傷結果再行判處。

成都地鐵有3名乘客因座位發生糾紛，李男及劉女（圖中）以粗言穢語辱罵穿綠衣的趙女，又多次挑釁趙女。（微博影片截圖）
成都地鐵有3名乘客因座位發生糾紛，李男及劉女（圖中）以粗言穢語辱罵穿綠衣的趙女，又多次挑釁趙女。（微博影片截圖）

綜合陸媒報導，事發於7日中午12時許，成都地鐵3號線上有3名乘客因座位糾紛發生肢體衝突，有乘客將過程拍下上傳到網上。41歲李姓男子與29歲劉姓女子在空座位坐下時擠到旁邊22歲趙姓女子，劉女更是坐到了趙女的衣角上。趙女於是向兩人表達抗議，結果引起李男及劉女不滿，他們不斷以粗言穢語辱罵趙女，又多次挑釁趙女。從影片可見，穿黑衣的劉女故意大力擠向穿綠衣的趙女，趙女擋了一下無果，在劉女再次舉肘靠近時，她便往劉女頭上打了一下。

之後劉女狠狠打了趙女一巴，隨後李男亦站起來幫劉女「教訓」趙女，掌摑了她數巴後抓住她頭髮拽拉。身邊乘客見狀即時上前制止，1名灰衣男乘客上前將李男攔住，同時用身體護住趙女，並招手示意其他乘客幫助。之後有地鐵職員上車處理糾紛，然而在將3人帶下車廂後，李男及劉女在月台繼續毆打趙女，趙女亦有掐住劉女反抗，卻被李男抓住頭髮壓到地上。

趙女亦有掐住劉女反抗，卻被李男抓住頭髮壓到地上。（微博影片截圖）
趙女亦有掐住劉女反抗，卻被李男抓住頭髮壓到地上。（微博影片截圖）

據了解，幫手調停的灰衣男當日打算帶妻兒到動物園遊玩，坐地鐵時見到李男及劉女打人的整個經過，就上前制止，之後見有職員上車調停而自己又到站就下車了。到了晚上才從網上見到趙女下車再被打的影片，感到相當氣憤。而2段影片都在網上引起極大迴響，不少網友促請警方將打人的李男及劉女拘捕。

成都公安於8日在微博發出通報，表示已依法判處李男行政拘留13日及罰款800元（約3600新台幣），至於同樣牽涉打鬥的劉女及趙女，則需待驗傷結束後處分。

事件引起網友關注，不少人認為趙女被侮辱時已盡量保持克制，是劉女挑釁硬撞過來才引發打鬥，希望當局酌情處理，「明顯是女的挑釁男的動手，希望輕判被打女生」、「不幸遇上兩個爛人」。然而，亦有網友認為動手就要承責，「出手就準備錢吧」、「暴力不是好選擇，理性溝通吧」。

延伸閱讀：

地鐵讓座爭議｜男子拒讓座　遭大媽掌摑兼抓傷　堅持報警後續傻眼

地鐵爭位爆衝突｜杭阿伯爭位抓傷男生　目擊者：搶不過就動手打人

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

地鐵座位爭議！男為女出頭掌摑隔壁女乘客 被捕下場慘了

四川成都地鐵日前發生一宗打鬥事件，1男1女兩名乘客與另1名22歲女乘客因座位問題發生口角，之後演變成肢體衝突。男子抓住該名女生頭髮掌摑時，有乘客及地鐵職員上前制止，不過涉事3人下車待查時，該對男女再次毆打女生，女生動手反擊不果被按到地上。警方之後發出通報，指打人男子已被判行政拘留13日及罰款800元（約3600新台幣），而同樣涉事的2名女子則需等候驗傷結果再行判處。

調皮童考卷上畫中指！父罰「比中指1小時」淚眼汪汪認錯

山東青島一名10歲男童，因在考卷上畫「比中指」圖案，而被父親罰比中指1小時，並稱「今天就讓你做個夠」。

不是懷孕！23歲未婚女大肚像「懷雙胞胎」 手術取出6公斤巨型腫瘤

如發現身體異常就應該及早求醫！大陸1名23歲女生未婚且單身，卻被家人發現肚子「不知不覺變大」，甚至惹出「未婚懷孕」疑雲，直至2年後肚子大得似是懷上「足月雙胞胎」，求醫始知是腹盆腔有超巨大腫瘤。最終醫生幫她從中抽出15公升囊液，並成功移除一大一小「姊妹瘤」，令人震驚的是，腫瘤足足有6公斤重！

大陸客稱去「黃金海岸」...計程車司機中途驚醒險虧本 原來他想去…

聽錯目的地隨時大件事！有計程車司機於網上發文表示，他在旺角彌敦道接載大陸乘客，對方說要去「黃金海岸」，然而中途突感不對勁，再問1次大陸客目的地，才驚悉自己擺了「大烏龍」，原來大陸客所說的是「皇崗口岸」

巴士 6 大藏蝨黑點！滅蟲公司：這樣物品增惹蝨進門風險

繼法國及英國，港人熱門旅遊國家韓國近日也爆發床虱危機，有民眾稱乘坐公共交通工具時發現有床虱爬到衣服上，不少人擔心情況或蔓延至香港。有滅蟲公司於社交平台發文，指一旦巴士內新增床虱勢力後果可大可少，故列出巴士上的6大藏虱黑點，相關位置平日未必會頻密清潔，一旦有床虱匿藏，「搭程巴士就可能上當」。

一家六口等8年半終獲派特快公屋 網友齊賀︰事故單位都沒問題

公屋一向供不應求，特快公屋都非常暢銷。一名網友先前表示等了8年半，終於獲得一個特快公屋6人單位，上樓參觀「很喜歡...祝大家早日安居樂業」，其他網友看到相片，紛紛大贊單位「很大」、「很大間」、「很棒」、「超明亮，真好」，亦有別人疑惑：「這麼漂亮單位為什麼會去咗特快公屋？房子有什麼問題呢？」有留言估計單位曾發生事故，但認為無所謂，「入夥嘅時候做足拜四角嘅儀式，送走不好嘅東西，但求心安」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。