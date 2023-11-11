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調皮童考卷上畫中指！父罰「比中指1小時」淚眼汪汪認錯

香港01／ 撰文：孫聖然
山東青島一名10歲男童，因在試卷上畫「比中指」圖案，而被父親罰比中指1小時。（影片截圖）
山東青島一名10歲男童，因在試卷上畫「比中指」圖案，而被父親罰比中指1小時。（影片截圖）

山東青島一名10歲男童，因在考卷上畫「比中指」圖案，而被父親罰比中指1小時，並稱「今天就讓你做個夠」。

綜合陸媒報導，這名10歲男童平日常做豎中指手勢，並且在一次考試中，不寫答案還在考卷上畫出中指的圖案。其父親得知後十分憤怒，罰他比中指1小時，希望可以藉此改掉壞習慣。

網傳影片顯示，男童站在衣櫃旁邊，雙手作出比中指手勢。父親問到，「你不是喜歡這個動作嗎？」，男童累到邊哭邊說，「我不喜歡。」

對此，男童父親表示，孩子最後邊哭邊認錯，覺得這個方式挺好的，「估計他以後再也不敢這樣了。」

網友表示，「從小到大沒做過這個手勢」、「教育的對，現在的小孩都愛這個手勢」、「這爸若是自己不這麼教育，未來小孩在外面或許會吃虧」、「現在是很多小朋友都會做這個手勢，你是根本不知道誰教的，他們不知道具體意思，但是知道大概是罵人的意思。」

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文章授權轉載自《香港01》

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