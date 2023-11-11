不是懷孕！23歲未婚女大肚像「懷雙胞胎」 手術取出6公斤巨型腫瘤

如發現身體異常就應該及早求醫！大陸1名23歲女生未婚且單身，卻被家人發現肚子「不知不覺變大」，甚至惹出「未婚懷孕」疑雲，直至2年後肚子大得似是懷上「足月雙胞胎」，求醫始知是腹盆腔有超巨大腫瘤。最終醫生幫她從中抽出15公升囊液，並成功移除一大一小「姊妹瘤」，令人震驚的是，腫瘤足足有6公斤重！

綜合陸媒報導，福建福州23歲女生張梓（化名）自2年前起腹部漸漸隆起，她未婚亦沒有男友，卻總被誤會「未婚懷孕」。由於張梓沒有腹痛亦沒有陰道出血，家人也只以為她是「吃胖了」，直至她腹部脹大得比待產孕肚更大，家人才意識到有問題，並帶她到福州市第一總醫院求診。當婦科醫生看到張梓藏在衣服下的肚子後都嚇了一跳，因為張梓腹部比懷上足月雙胞胎的孕婦肚子更大，彷彿要「撐破」肚皮般。

江忠清主任醫生懷疑是卵巢交界性腫瘤，故為張梓進行相關檢查。電腦掃描顯示她腹盆腔有一大一小兩個腫瘤存在，腫瘤最高位已超過劍突，而最低位亦已達到骨盆底部，且腫瘤將整個骨盆和腹腔的內臟都擠到旁邊，「這個病人『宮高』達到45cm，也就是說超過了雙胎足月妊娠的宮高了」。同時，張梓的數項腫瘤指數亦超出正常甚多，其中一項更超出10多倍，與江醫生初步判斷吻合。

張梓腹盆腔有一大一小兩個腫瘤存在，腫瘤最高位已超過劍突，而最低位亦已達到骨盆底部，且腫瘤將整個骨盆和腹腔的內臟都擠到旁邊。（「福建衛生報」圖片）

醫生亦指出，體積如此巨大的腫瘤在臨床上實屬罕見。由於不能排除是卵巢交界性腫瘤甚至有局部惡性的可能，張梓終因「腹盆腔巨大腫瘤」留醫。然而，依照骨盆腹腔腫瘤影像結果，要完整取出腫瘤的手術切口起碼超過40公分，考慮到張梓年輕又未婚，江醫生遂決定將切口最大限度地縮小一半至約20公分。

醫療團隊於移除瘤體手術時，先抽取出15公升囊液，之後才能移取巨大的「姊妹瘤」，腫瘤足足有6公斤重。最終，醫生成功移除瘤體，並保留張梓的生育能力。目前，張梓恢復順利。

江忠清醫生指出，卵巢腫瘤是常見的婦科腫瘤，且類型繁多，於各種年齡均可發，不同年齡有不同臨床表現，依其惡性度高低可分為良性、交界性及惡性。而「畸胎瘤」和「囊腺瘤」則多見於30歲以下的年輕女性，加上卵巢位處骨盆腔深部，早期病變不易察覺，不少卵巢腫瘤患者是出現子宮出血異常、腹脹腹痛、腹圍增大或腹部腫塊等症狀時才就診。因此，江醫生強調定期體檢的重要，如腹部——特別是下腹部，出現腫脹或疼痛，就要盡早求醫。

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文章授權轉載自《香港01》