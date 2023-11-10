大陸客稱去「黃金海岸」...計程車司機中途驚醒險虧本 原來他想去…

有計程車司機表示，他在旺角彌敦道接載大陸乘客，對方說要去「黃金海岸」，然而中途突感不對勁，再問1次大陸客目的地，才驚悉自己擺了「大烏龍」。（資料圖片） 聽錯目的地隨時大件事！有計程車司機於網上發文表示，他在旺角彌敦道接載大陸乘客，對方說要去「黃金海岸」，然而中途突感不對勁，再問1次大陸客目的地，才驚悉自己擺了「大烏龍」，原來大陸客所說的是「皇崗口岸」，令他大嘆「幸好問清楚，如果不是又要虧本了」。

貼文引來網友熱議，不少人分享類似經歷，「我有1次聽到乘客話去深圳灣，幸好一路與她多聊幾句，原來她要去深水灣」、「你有無去過『帶子（太子）』 吖？」。也有專家教路，「通常不是講廣東話，我都叫他給個地址我看」。

該司機於Facebook群組「計程車司機資訊網 Taxi」發文講述這次「烏龍」經歷。他表示，當日凌晨在旺角彌敦道接載大陸乘客，對方說去「黃金海岸」，2個地點相距25公里，車程約23分鐘，正常車費170至210元(約680至840元新台幣)。

惟駛到櫻桃街隧道時，原PO突然心血來潮感到「有感覺不妥」，於是再問1次大陸客目的地，才發現原來自己誤會了，「多問1次，原來是去『皇崗口岸』，幸好問清楚，如果不是又要虧本了」。

「黃金海岸」與「皇崗口岸」相距23公里，車程約30分鐘。（Google地圖） 根據Google地圖，「黃金海岸」與「皇崗口岸」相距23公里，車程約30分鐘，意味若先到「黃金海岸」再到「皇崗口岸」，司機或要多花半小時車程。

幸好原PO及時發現，最終到達皇崗口岸時車費約288.5元(約1154元新台幣)，與正常280元至330元(約1120至1332元新台幣)車費相若。而大陸客似乎未有為意，原PO指，該客人離開時「仲畀貼士唔該前唔該後」。

貼文引來網友熱議，有人驚訝「你救到，犀利」。也有人分享類似經歷，「我有1次，聽到乘客話去深圳灣，幸好一路與她多聊幾句。聊聊下，我對嘴形，原來她要去深水灣」、「我都聽過，半國語半廣東話，好似」、「你有無去過帶子（太子）吖？」、「同我好多年前夜晚搭計程車差不多。上車，司機，皇崗口岸唔該。喺架車瞓一瞓，司機問我邊度落，我一望，黃金海岸」。

有行家就分享避免誤會方法，「通常他不是講廣東話，我都叫他給個地址我看」。

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文章授權轉載自《香港01》