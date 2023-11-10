快訊

初選後動作不斷…劉櫂豪宣布退黨參選台東立委 賴坤成：不意外

南山人壽10月虧損12.29億元 公司回應了

肺癌超車大腸癌位居十大癌症之首 醫師：完全不意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴士 6 大藏蝨黑點！滅蟲公司：這樣物品增惹蝨進門風險

香港01／ 撰文：安祖娜
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

繼法國及英國，港人熱門旅遊國家韓國近日也爆發床虱危機，有民眾稱乘坐公共交通工具時發現有床虱爬到衣服上，不少人擔心情況或蔓延至香港。有滅蟲公司於社交平台發文，指一旦巴士內新增床虱勢力後果可大可少，故列出巴士上的6大藏虱黑點，相關位置平日未必會頻密清潔，一旦有床虱匿藏，「搭程巴士就可能上當」。

「數下床虱匿哪裡？」滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」於facebook專頁發文，指日常生活中有不少機會接觸到床虱，公共交通工具如巴士就是傳播熱點之一，「搭程巴士就可能上當」。

貼文列出巴士上6大藏虱黑點，包括座位、座位旁的扶手、車廂頂麻繩材質的扶手、安全帶、座位靠窗邊的盲點倒影位，以及充電插睄。由於相關位置或不會頻密清潔或拆開清理，容易成為「藏有床虱蛋的高頻率地段 」，而且乘客亦會不時直接或間接觸碰，一旦該些位置「新增床虱勢力」，或帶來「無數次複製輸入社區的危機」。

滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」列出巴士上的6大藏蝨黑點，指相關位置平日未必會頻密清潔，容易有床蝨匿藏。（資料圖片）
滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」列出巴士上的6大藏蝨黑點，指相關位置平日未必會頻密清潔，容易有床蝨匿藏。（資料圖片）

該公司提醒，巴士車廂內的扶手是高危藏虱黑點，「黑色嗰類（座位旁）較黃色扶手受（床虱）歡迎很多」，而座位一般「反不了座位底的清潔」，故亦需要留意。另外，若乘客把背包放到座位上，有機會增加接觸到床蝨的風險 ， 「 一個人+一個背包=2次惹虱進門的機會 」 。

貼文續指，香港床虱問題「本來已經很嚴重」，因地方小，導致擴散速度快，「已存在很久了，停了一陣子，近十年又復發」。雖然床虱冬天較不活躍，但一樣會咬人，「數量型號會跟夏天無異，一樣咬死人」。

不少網友對於乘車或無故上當惹虱也感擔心，明言要加強防犯，如避免坐到交通工具的座位上，或是勤加清毒及清潔，「寧願全程站算」、「如果大爆發就麻煩了，幸好快轉入冬季，虱活躍度減低，希望不要大爆，否則很久搞」、「根本害蟲，各國政府就要帶頭整治，巴士就是要巴士公司定期高溫殺蟲。市民就是最無辜，你這麼說其實到處也可能有啦，難道不上街不搭車嗎？」。

延伸閱讀：

床蝨｜韓國成重災區...旅行後隨時帶回家 裝修師傅教3招防蝨埋身

韓國床蝨肆虐！去旅行恐帶回香港？2018年廣州木蝨王可傳新型愛滋

文章授權轉載自《香港01》

巴士 床蝨 車廂

相關新聞

女子穿耳洞後戴著耳環睡覺 塑膠耳托擠進耳軟骨內痛3天當發炎急症 醫生都不相信

穿耳後應小心護理，這畫面太可怕了！大陸有女學生日前睡覺沒有脫下耳窩釘（釘在耳窩上的耳環），早上起來發現固定的膠耳托不見了，她沒有為意，但耳殼卻持續痛了3天。女生當時以為是發炎，直至同學替她消毒時摸到耳殼藏有異物，才驚覺是耳托擠進了軟骨內，急忙去看急症。醫生檢查后也不相信耳托能擠入軟骨，仍想當發炎處理，在女生強烈要求下才麻醉檢查，終成功用拔拔出耳托。照片嚇怕網友，但原來有不少穿耳洞的人有同類經理，提醒大家一定要睡覺前脫下耳環。

大叔持鐵筆撬開鎖偷成人充氣娃娃 被捕爆原因震撼線民：賣了3 毛錢

大叔到底是真心還是腦袋反應快？湖北有大叔日前淩晨走入自動販賣機店，戴好手套持鐵筆撬開售賣機，偷出1盒成人充氣娃娃。店家從閉路電視發現后報警，警方僅花1小時就成功拘捕大叔，他供稱自己是看中了該產品的紙盒，想偷出來當廢品賣，喔終已成功賣出賺了3毛錢，目前他因偷盜公私財物被行政拘留5天。大叔的解釋震撼線民，「我只想問問你丟臉嗎」，又追問充氣娃娃下落，爆笑指：「大爺腦袋轉的真快，要是我不知道怎麼應對。」

佛羅倫斯驚見陸女穿漢服逛大街 惹來同胞諷「多難為情」

該名身穿大紅漢服的女子，卻在佛羅倫斯街頭擺拍時，受到同胞質問。一名身穿黃色外套的女遊客先是向漢服女子走近，詢問她是否「是中國人」，漢服女子也大方坦承自己是中國人。在確認身分後，黃衣女遊客才向漢服女子表示：「為什麼旅遊要穿這種衣服？」「一看就知道，這多難為情」。

巴士 6 大藏蝨黑點！滅蟲公司：這樣物品增惹蝨進門風險

繼法國及英國，港人熱門旅遊國家韓國近日也爆發床虱危機，有民眾稱乘坐公共交通工具時發現有床虱爬到衣服上，不少人擔心情況或蔓延至香港。有滅蟲公司於社交平台發文，指一旦巴士內新增床虱勢力後果可大可少，故列出巴士上的6大藏虱黑點，相關位置平日未必會頻密清潔，一旦有床虱匿藏，「搭程巴士就可能上當」。

一家六口等8年半終獲派特快公屋 網友齊賀︰事故單位都沒問題

公屋一向供不應求，特快公屋都非常暢銷。一名網友先前表示等了8年半，終於獲得一個特快公屋6人單位，上樓參觀「很喜歡...祝大家早日安居樂業」，其他網友看到相片，紛紛大贊單位「很大」、「很大間」、「很棒」、「超明亮，真好」，亦有別人疑惑：「這麼漂亮單位為什麼會去咗特快公屋？房子有什麼問題呢？」有留言估計單位曾發生事故，但認為無所謂，「入夥嘅時候做足拜四角嘅儀式，送走不好嘅東西，但求心安」。

直播間盯上有錢老年人 有人打造專屬IP、有人叫爹喊媽亂象多

中國民政部數據顯示，截至2022年底，中國60歲以上人口超過2.8億人，占總人口19.8%。近來，看準老年人消費能力提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。