巴士 6 大藏蝨黑點！滅蟲公司：這樣物品增惹蝨進門風險

繼法國及英國，港人熱門旅遊國家韓國近日也爆發床虱危機，有民眾稱乘坐公共交通工具時發現有床虱爬到衣服上，不少人擔心情況或蔓延至香港。有滅蟲公司於社交平台發文，指一旦巴士內新增床虱勢力後果可大可少，故列出巴士上的6大藏虱黑點，相關位置平日未必會頻密清潔，一旦有床虱匿藏，「搭程巴士就可能上當」。

「數下床虱匿哪裡？」滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」於facebook專頁發文，指日常生活中有不少機會接觸到床虱，公共交通工具如巴士就是傳播熱點之一，「搭程巴士就可能上當」。

貼文列出巴士上6大藏虱黑點，包括座位、座位旁的扶手、車廂頂麻繩材質的扶手、安全帶、座位靠窗邊的盲點倒影位，以及充電插睄。由於相關位置或不會頻密清潔或拆開清理，容易成為「藏有床虱蛋的高頻率地段 」，而且乘客亦會不時直接或間接觸碰，一旦該些位置「新增床虱勢力」，或帶來「無數次複製輸入社區的危機」。

滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」列出巴士上的6大藏蝨黑點，指相關位置平日未必會頻密清潔，容易有床蝨匿藏。（資料圖片）

該公司提醒，巴士車廂內的扶手是高危藏虱黑點，「黑色嗰類（座位旁）較黃色扶手受（床虱）歡迎很多」，而座位一般「反不了座位底的清潔」，故亦需要留意。另外，若乘客把背包放到座位上，有機會增加接觸到床蝨的風險 ， 「 一個人+一個背包=2次惹虱進門的機會 」 。

貼文續指，香港床虱問題「本來已經很嚴重」，因地方小，導致擴散速度快，「已存在很久了，停了一陣子，近十年又復發」。雖然床虱冬天較不活躍，但一樣會咬人，「數量型號會跟夏天無異，一樣咬死人」。

不少網友對於乘車或無故上當惹虱也感擔心，明言要加強防犯，如避免坐到交通工具的座位上，或是勤加清毒及清潔，「寧願全程站算」、「如果大爆發就麻煩了，幸好快轉入冬季，虱活躍度減低，希望不要大爆，否則很久搞」、「根本害蟲，各國政府就要帶頭整治，巴士就是要巴士公司定期高溫殺蟲。市民就是最無辜，你這麼說其實到處也可能有啦，難道不上街不搭車嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》