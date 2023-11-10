大叔持鐵筆撬開鎖偷成人充氣娃娃 被捕爆原因震撼線民：賣了3 毛錢

大叔到底是真心還是腦袋反應快？湖北有大叔日前淩晨走入自動販賣機店，戴好手套持鐵筆撬開售賣機，偷出1盒成人充氣娃娃。店家從閉路電視發現后報警，警方僅花1小時就成功拘捕大叔，他供稱自己是看中了該產品的紙盒，想偷出來當廢品賣，喔終已成功賣出賺了3毛錢，目前他因偷盜公私財物被行政拘留5天。大叔的解釋震撼線民，「我只想問問你丟臉嗎」，又追問充氣娃娃下落，爆笑指：「大爺腦袋轉的真快，要是我不知道怎麼應對。」

陸媒報導，11月3日，湖北宜昌有大叔於淩晨時份走入1間自動販賣機店，網傳閉路電視片段拍到他的犯案過程，只見大叔戴手套拿鐵筆到來，看準其中1台販賣機後開始撬，最終成功拿走1盒很大的貨品後離開。

大叔凌晨用鐵筆撬開自動販賣機，偷走1盒充氣娃娃，獲案過程被閉路電視拍下。（微博影片截圖）

當地傳媒指，大叔偷走了1盒成人充氣娃娃，店家通過閉路電視發現后即報警，警方接報后僅花1小時已拘捕向姓疑犯。向大叔接受警方盤問時，解釋自己是看中了那個紙盒，想拿來當廢品賣，民警聞言即問那個紙箱賣到多少錢，大叔稱已賣出賺了3毛錢。

警方現時以大叔偷盜公私財物為由，做出行政拘留5日的處罰。網友幾乎全不相信大叔的辯解，「老」、「就一個紙箱子？」、「他甚至戴手套不留指紋」，質疑他真正目標明顯是盒中的充氣娃娃，「大爺牛X啊，這麼大年紀是偷娃娃，老當益壯」、「不知道，大爺拿了什麼款式的」，爆笑指大叔是懂法律的，「用最小的損失換取最大的快樂」。

報導沒有提及充氣娃娃下落，許多網友都質疑大叔稱想偷紙盒去賣的說法，認為不可信，「大爺腦袋轉的真快，要是我不知道怎麼應對」、「娃娃怎麼處理了？」、「娃另作他用」、「大爺：給我孫子帶個玩具回家」。

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文章授權轉載自《香港01》