另類失物？香港巴士乘客「1物」留座椅引哄動 網籲認領：人命關天

價格貴過車費？有網友在屯門街坊群組發文，稱在巴士上發現失物，疑有人在座位上遺留保險套，笑言「66M下層往屯門方向，袋子在我手上」，叫物主聯絡取回。貼文令網友爆笑，指「人命關天」，若成功歸還，「可能就係因為佢冇咗2萬」，而且保險套價格不菲可能貴過巴士車費，又指一眼看上去像「出前一丁黑蒜麻油口味的那包粉」。

樓主在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，提及不關塞車事宜，照片所見，巴士座位上有1個黑色包裝的保險套，疑有人遺留，「66M下層往屯門方向，袋在我手，物主請喺半小時內傳訊息給我再取回」。

樓主上傳圖片，展示入屯門的巴士上有人遺留保險套。圖／fb群組「屯門公路塞車關注組」

照片令網友爆笑，稱「人命關天，樓主好人好事」、「什麼人會裝著一個保險套到處走？」，而且初時一望認不出是保險套包裝，「以為是出前一丁黑蒜麻油口味的那包粉」。保險套價格不菲，網友覺得遺留在巴士上太浪費，「怎麼丟失這東西呢，還比巴士錢貴」。

不少人想起香港《施政報告》提及，向初生嬰兒派2萬元的生育津貼，打趣道失主已下決心生，「物主決定賺2萬而棄置，他可能在車裡掙扎要不要2萬，留下套就是他的決定」，如果樓主順利歸還，「可能就是因為他沒了2萬」。

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文章授權轉載自《香港01》