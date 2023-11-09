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五月天跨年開唱 陸網一看票價暴動求來台：「1套票」催生真絕了

聯合新聞網／ 綜合報導
五月天宣布展開「回到那一天」25周年巡演。圖／相信音樂提供
五月天宣布展開「回到那一天」25周年巡演。圖／相信音樂提供

天團五月天每年「例行」的跨年演唱會，睽違4年將至台中洲際棒球場舉辦，一連推出6場演唱會。消息傳至對岸，粉絲看到演唱會現場座位圖、票價，整個激動不已，紛紛求助要怎麼用最快的方式取得來台許可。

跨年場觀眾席最貴的搖滾A區5580元，站票區2280元，還有親子套票專區3280元、2880元，演唱會座位圖、票價曝光後，大陸社群平台小紅書上，陸續出現對岸粉絲激動發文，「小舞台感覺要靠到我眼前了，還有套票，就這樣全部照搬到大陸求求了，不然我只能游過去了」。

雖然有人發現「台灣場居然漲價了」，不過對照5、6月期間，北京場次最貴要1855元人民幣，這次最貴換算才約1200元人民幣，仍是便宜不少。

大家瘋狂求問要怎麼來台灣「一定要商務簽嗎？」、「開放自由行了嗎？」，其他人解答，「醫美簽、商務簽、港澳學生簽」。甚至有澳門網友秀出機票購買證明，直言「勇敢的人蓄勢待發」，在日網友也表示「我連夜訂好酒店」。

官方釋出親子套票成為另一個亮點，「真絕了」、「這不比啥催生政策好使」、「真羨慕啊，親子套餐笑死我了，誰家演唱會還有親子套餐啊，哈哈哈哈」，不過，台灣網友解釋規定「親子套票是實名喔，你要有小孩才能買」，

五月天跨年演唱會票價與座位區。圖／取自相信音樂
五月天跨年演唱會票價與座位區。圖／取自相信音樂

五月天 演唱會 跨年 小紅書

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