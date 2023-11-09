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歪風吹進教職體系？鏡頭忘關 「名師工作室」男女大戰畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
近日網路上流傳一段大陸活春宮影片，只見2人在掛著「名師工作室」海報的辦公室內忘情連結。圖／取自X平台
近日網路上流傳一段大陸活春宮影片，只見2人在掛著「名師工作室」海報的辦公室內忘情連結。圖／取自X平台

被下半身牽著鼻子走？大陸近期傳出多起辦公室或校園活春宮事件，引起網友熱議。雖然大陸輿論四起，但似乎仍無法遏止歪風，網路又流傳一段「激戰影片」，只見一男一女在辦公室內忘情連結，一旁牆壁還掛著寫上「名師工作室」的海報，令網友怒轟「二顆老鼠屎，糟蹋了『名師工作室』這個詞」。

近日，一段在X平台上流傳的6分52秒大陸辦公室性愛影片引起網友討論，根據影片日期顯示，事發為今年10月15日，影片開頭只見男主角將整個頭埋進女主角胸部磨蹭，在準備連結之前，2人還不忘檢查窗外是否有人、門是否上鎖。

確認四下無人後，2人馬上脫下褲子「辦正事」，雖然當天是星期日，但可能因為擔心隨時有人進辦公室討論公務，男女主角僅花3分多鐘便讓「愛的協奏曲」落幕。滿足生理需求後，2人便穿上衣物裝作毫無事情發生離開辦公室。雖然2人在大戰前已再三確認過周遭環境，但卻忘記關閉仍在錄影中的鏡頭，導致這段辦公室活春宮影片在網路瘋傳。

根據陸媒報導，影片中出現的「名師工作室」銘牌，常見於各地中小學，工作室通常由一群知名教師組成，為優秀教師們提供交流平台，目的在打造具有影響力的教師團隊。

影片曝光後，大陸網友紛紛痛批「太噁心了」、「二顆老鼠屎，糟蹋了『名師工作室』這個詞」、「名師工作室成了藏汙納垢之地」、「辦事高效率」、「怎麼會拍得這麼清楚」、「等官查，必須嚴肅處理」。

近日網路上流傳一段大陸活春宮影片，只見2人在掛著「名師工作室」海報的辦公室內忘情連結。圖／取自X平台
近日網路上流傳一段大陸活春宮影片，只見2人在掛著「名師工作室」海報的辦公室內忘情連結。圖／取自X平台
近日網路上流傳一段大陸活春宮影片，只見2人在掛著「名師工作室」海報的辦公室內忘情連結。圖／取自X平台
近日網路上流傳一段大陸活春宮影片，只見2人在掛著「名師工作室」海報的辦公室內忘情連結。圖／取自X平台

性愛 教師 影片

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