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妹子視訊面試「下半身沒穿」 突起身開燈全完了！網：不能智取就色誘

香港01／ 撰文：田中貴
大陸一名女子透過視訊面試應徵銀行工作，原以為鏡頭拍不到下半身索性不穿，豈料她突然起身開燈，赤裸下半身讓面試官一覽無遺。示意圖／ingimage
大陸一名女子透過視訊面試應徵銀行工作，原以為鏡頭拍不到下半身索性不穿，豈料她突然起身開燈，赤裸下半身讓面試官一覽無遺。示意圖／ingimage

視訊面試變得愈來愈普及，但見工時記得整理衣著。武漢有女子在小紅書大呻，早前接受銀行視訊面試，上半身當然跟足要求，但估計鏡頭拍不到下半身，所以「乾脆不穿好了」。可是面試期間環境變暗，她起身開燈，重新坐回座位時見到面試官臉有異樣，才醒悟對方發現她沒有穿褲，頓感崩潰影響面試表現，形容是次經歷是「血淚教訓」。不少網友看過女子的貼文，再三詢問她是否真的沒穿，抑或至少有穿內褲，多人紛紛笑言「不能智取，咱就色誘」、「要是獲聘，上班第一天穿的肉色褲子，讓他們懷疑自己的記憶力」。

樓主在小紅書表示，早前應徵1間武漢銀行分行，獲得視訊面試機會，上半身穿了正式女性西裝，「下半身想著反正視訊會議也拍不到，那就乾脆不穿好了」。正當以為萬無一失時，她面試期間一度站起身開燈，重新返回座位時見到數名面試官反應有異，才意識到被對方看到自己赤裸下半身，形容「一瞬間好想原地爆炸」。

雖然她已經努力調整心態，「但感覺發揮得一般般，準備好多說辭都沒用上」，面試結束後20分鐘仍未調整好情緒，大感崩潰，慨嘆這次面試是「血淚教訓」。

不少網友再三詢問樓主當時下半身是否一絲不掛，抑或至少有穿內褲，多人紛紛笑言「不能智取，咱就色誘」、「要是獲聘，上班第一天穿的肉色褲子，讓他們懷疑自己的記憶力」。亦有過來人慨嘆有類似經歷，「面試後那個人事部員工說請大家一個一個站起來展示全身，我直接裂開了」。

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文章授權轉載自《香港01》

視訊面試 小紅書 內褲

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