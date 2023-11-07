丹麥同事提離職...他查姓氏赫見超驚人家世 網嘆：體驗7年人生

有些富家子女為了體驗不同生活，會隱埋身分在外工作。中國大陸一名網友分享，身邊有位丹麥女同事近日提出離職，搜索她的姓氏後才發現對方父親竟為知名企業家、政客，還有新聞顯示她已經繼承家族遺產4億丹麥克朗（約18.4億新台幣），網友震驚直呼「沒想到她是來體驗人生的千金大小姐，一體驗就是7年！」

大陸一名網友向微博帳號「歡樂星球計劃」投稿表示，身邊有位資歷7年的丹麥女同事近期提出離職，對方30多歲，擁有兩個孩子，產後回歸職場，一週只上3天班，她在離職單裡解釋原因，是為了要回家族企業當第11代農民。由於女同事的姓氏非常特別，原PO好奇搜索後，赫然發現她的父親是知名企業家、政客，還被列入維基百科，女同事也因為3年前從父親手中繼承家族遺產4億丹麥克朗（約18.4億新台幣），而登上當地新聞。

原PO得知女同事家中還有占地幾百公頃的莊園，和數不清的豬隻，震驚感嘆道，「平時跟她相處的時候，根本不會意識到她居然有幾個億的資產。本來以為大家都是出來討生活的打工人，沒想到她是來體驗人生的千金大小姐，並且一體驗就是7年」。

貼文曝光後引起網友討論，有人回應：「我朋友看了崩潰了」、「心裡有點事了」、「看到產假之後每週工作3天就看不下去了」、「你那打工叫生存，人家那打工叫體驗生活，千金小姐的遊戲人生」、「無所謂，我有3個套房，我的左心房、右心房和一整支大破防」。

也有網友分享：「前幾年我也遇過，人家家裡在新一線城市有一條商業街，我保守估計也是幾個億，自己工作是年薪幾十萬，後來回家繼承家業了」、「閨蜜同事就是繼承了大伯的上億家產，瞬間實現財富自由」、「當我發現自己的同事是百億上市公司千金，除了羨慕就是羨慕」。