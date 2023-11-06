求職因「臉太方」被數十家工廠拒絕 男心寒：我也能吃苦耐勞

許多公司在應徵員工時，會透過面試來了解求職者。據陸媒《都市報道》稱，中國大陸有名男子連續幾日找工作皆失敗，原因竟是因為「臉太方」，多次被工廠拒絕的他心寒嘆「我也是能吃苦耐勞、能幹，為啥不讓我工作呢？」

報導說明，住在河南省駐馬店市的張先生為了生計，獨自跑到浙江省嘉善縣打工，但在一連應徵了數十間電子工廠後，卻不斷被拒絕。張先生透露，自己被電子廠拒絕的原因皆是因為「臉太方」，更有面試官直言「你這面相不行，我不要。」讓他心寒表示「我也是能吃苦耐勞、能幹，為啥不讓我工作呢？」

張先生表示，目前他獨自在外地生活，連吃飯都是問題，希望大家能幫忙提供適合他的工作，自己也會繼續努力求職。

新聞底下，許多網友不相信男子說詞，認為對方未將實際情況交代清楚，「去麻將廠啊」、「我們公司也有這樣臉型的同事，確定不是個人的能力問題？」、「絕對不是因為臉型的問題」、「我工作中也見過臉部燒傷、殘疾的，都正常工作，也沒人歧視他們」。

有內行人指出，電子廠通常偏好錄取年輕人，推測男子是因為年紀太大才被多家公司拒絕，「電子廠只要年輕人」、「看這面相肯定超過35了，工廠普通工人一般超過35歲就不要了，除非是技術工」、「說實話我之前就是電子廠HR（人力資源管理），他這樣子和年齡真的不適合電子廠，大多數電子廠都是細活流水的，他這樣基本跟不上的」。