女犯「惡意懷孕」逃避刑罰 逍遙6年生3胎被捕落淚：終於解脫

中國大陸一名女子召集犯罪集團，虛開超過300張假發票，涉案資金逾2億人民幣（約為新台幣8億8千萬元）。集團成員陸續到案，該名女子卻利用「懷胎十月」、「哺乳幼兒」作為逃避法律制裁的擋箭牌，連續惡意懷孕，逍遙法外長達6年。

根據《廣州日報》報導，幕後主謀劉女來自江西，2016年與同夥涉嫌虛開增值稅發票，涉案金額超過2億人民幣。在警方追查下，隔年犯罪集團40多人陸續落網，但劉女卻行蹤不定。2017年8月，劉女主動自首，正當準備將她收押時，卻發現她懷有身孕。根據中國大陸刑法規定，對於懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，暫時不予收押，只能採取取保候審強制措施。

2年後，警方以為劉女已完成懷孕、生子、哺乳等特殊時期，但再次傳喚劉女，卻發現她又懷孕。警方懷疑劉女在打法律擦邊球，意圖通過惡意連續懷孕，逃避法律責任。果不其然在2021年法院準備逮捕劉女時，她又故技重施、掐點懷孕。

直到2023年7月，警方得知劉女哺乳期即將結束，再度準備逮捕劉女，卻發現她不知去向。警方推測，她很可能正處於未孕狀態，因此透過失蹤躲避法律制裁，便迅速展開偵查行動。最後成功在10月成功抓捕劉女，結束延宕6年的追逃案件。

「這些年我整夜整夜都睡不好，現在我覺得自己得到了解脫！」劉女在受審時聲淚俱下，直言這幾年為了躲避法律制裁，她一直在懷孕、生子、哺乳的路上，整日憂心忡忡，從未睡過安穩覺。目前劉女因涉嫌虛開增值稅專用發票罪已被逮捕，其餘涉案人員均已被判決，案件正在進一步偵辦中。