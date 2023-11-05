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行車問題引爭執 路怒症女當街咬掉對方「一塊肉」

香港01／ 陳進安
大陸廣西有一女子因與他人有行車糾紛，竟當街怒咬掉對方一塊肉。圖／擷自《香港01》
大陸廣西有一女子因與他人有行車糾紛，竟當街怒咬掉對方一塊肉。圖／擷自《香港01》

中國大陸廣西省柳州市一名33歲徐姓女子近日因行車問題，與一對情侶發生衝突，然而令人咋舌的是，該女子竟當街咬掉男子後背的一塊肉。目前，大陸公安機關已依法對當事雙方做出行政處罰決定。

事發於今（2023年）年11月1日，當事人28歲的黃先生稱，雙方事先並不認識，只是行車途中發生矛盾。紅燈期間，前方的車剎車，他也跟著剎車，但徐女懷疑他故意剎車，所以責怪他，在路上連續3次擋他的車。然而，當他下車找其理論時，對方竟拳腳交加，還咬下他後背一塊肉。事後，黃先生到醫院打破傷風針。

大陸柳州市公安局魚峰分局11月4日通報指出，周三19時07分接到民眾報警稱文昌橋頭附近有人打架，遂立即派員趕赴現場處置。經查，當晚19時左右，徐女乘坐其母親駕駛的車輛因行車問題，在文昌橋東與黃男發生糾紛，並引發兩人肢體沖突。經查明事實，公安機關已依法對當事雙方做出行政處罰決定。

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文章授權轉載自《香港01》

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