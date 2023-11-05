夫妻同床5年無小孩 一查竟發現老公是「女」的！
夫妻同床5年，竟發現丈夫染色體是女性？這是近日發生在中國大陸廣東省廣州市的真實案例。醫生表示，其為一種罕見的先天性雙性遺傳病，在男性中發病率約為二萬分之一。
據《廣州日報》報道，小劉（化名）和丈夫結婚5年，婚後一直生活和諧，兩夫妻十分恩愛，飲食生活作息亦相當規律，只是遲遲沒能迎來愛的「結晶」。直到日前，他們去醫院檢查才發現，丈夫的染色體性別竟為女性。
「日常生活中，我們判斷一個人是男是女只是依據表型，但是眼見不一定為實」。據醫生介紹，從醫學角度而言，人的性別可以分為染色體性別（遺傳性別）、性腺性別（卵巢或睪丸）和表型性別。雖然小劉丈夫表型、性腺都為男性，自認性發育、夫妻生活等均正常，但染色體卻為女性「46，XX」，臨床上稱為「46，XX男性綜合症」。
這是一種罕見的先天性雙性遺傳病，在男性中發病率約為二萬分之一。治療方面，其臨床表現不一，多以對症治療為主，通過醫學手段提高患者生活質量。若生育訴求無法解決，可通過供精人工授精輔助生殖技術助孕。
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文章授權轉載自《香港01》
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