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夫妻同床5年無小孩 一查竟發現老公是「女」的！

香港01／ 陳進安
大陸有對夫妻同房五年沒有小孩，求醫後竟發現丈夫的染色體為「女性」。示意圖／ingimage
大陸有對夫妻同房五年沒有小孩，求醫後竟發現丈夫的染色體為「女性」。示意圖／ingimage

夫妻同床5年，竟發現丈夫染色體是女性？這是近日發生在中國大陸廣東省廣州市的真實案例。醫生表示，其為一種罕見的先天性雙性遺傳病，在男性中發病率約為二萬分之一。

據《廣州日報》報道，小劉（化名）和丈夫結婚5年，婚後一直生活和諧，兩夫妻十分恩愛，飲食生活作息亦相當規律，只是遲遲沒能迎來愛的「結晶」。直到日前，他們去醫院檢查才發現，丈夫的染色體性別竟為女性。

「日常生活中，我們判斷一個人是男是女只是依據表型，但是眼見不一定為實」。據醫生介紹，從醫學角度而言，人的性別可以分為染色體性別（遺傳性別）、性腺性別（卵巢或睪丸）和表型性別。雖然小劉丈夫表型、性腺都為男性，自認性發育、夫妻生活等均正常，但染色體卻為女性「46，XX」，臨床上稱為「46，XX男性綜合症」。

這是一種罕見的先天性雙性遺傳病，在男性中發病率約為二萬分之一。治療方面，其臨床表現不一，多以對症治療為主，通過醫學手段提高患者生活質量。若生育訴求無法解決，可通過供精人工授精輔助生殖技術助孕。

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文章授權轉載自《香港01》

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