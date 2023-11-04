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不肖子大鬧醫院！逼90歲母親「改遺囑分房產」：否則不准回家

香港01／ 布萊恩
圖為老人住院示意圖。圖片來源/ingimage
圖為老人住院示意圖。圖片來源/ingimage

有香港男網友於網路發文表示，他之前到離島1間醫院探病，見到有約60歲的男子大鬧病房，與約九旬母親因房產問題爭吵，其間男子要求母親重寫「遺囑」將房產留給他。當母親拒絕後，兒子竟威脅不讓她回家，稱要將她送去老人院，令母親相當激動。原po指最終母親按鈴叫護士趕走兒子，事件令他感到難過，「沒想到世間竟然有這樣的不肖子，真是禽獸不如」。

貼文引來網友熱議，直斥涉事兒子「真是不肖子」，「如果我兒子這樣跟我說，我什麼都不留給他」。也有網友認為外人不知前因後果，不宜妄下判斷，「家事，外人好難講」。

該男於香港討論區以「忤逆仔大鬧離島某醫院病房，結果被母叫護士把他趕走」為題發文，表示近日到離島1間醫院病房探病，見到有約60歲男子與他年約九旬的母親，因房產問題大聲爭吵。

原po從2人對話得知，該名母親早前已寫好「遺囑」，但兒子不滿意內容，要求母親重寫，把所擁有的房產全數給他，卻遭母親拒絕。於是兒子大鬧病房爭吵，更威脅母親如不把房產留給他，他就不讓母親回家，並送她到老人院。原po續說，母親聞言「非常氣憤」，最後按鐘叫護士趕走兒子。

原po指，看到當時情境感到十分難過，「沒想到世間竟然有這樣的不肖子，真是禽獸不如」，又希望該名男子回家反省，「別這個不孝啦，老天會知，遲早有報應」。

發文引來網友熱議，指涉事男子是「真正不肖子」，「如果我是那個老媽媽，就會將房子賣出去，拿這筆錢去住富貴老人院，就夠養老啦，不用理不肖子要脅，也不怕沒地方住」、「如果我兒子這樣跟我說，我什麼都不留給他」、「資產係母親擁有，遺囑亦係母親決定，做子女的只能尊重，不可要求更改」。

不過也有網友認為，身為外人不知事件事因後果，不宜妄下判斷，「唔知前因，好難話啱唔啱」、「家事，外人好難講」。

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文章授權轉載自《香港01》

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