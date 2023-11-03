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尷尬婚禮！新人擺酒100桌 全村1000人竟無人到賀 母知悉原因心酸

香港01／ 撰文： 布萊恩
100圍酒席大部份都是空桌空凳，相當冷清。（網上圖片）
100圍酒席大部份都是空桌空凳，相當冷清。（網上圖片）

這樣的婚禮太尷尬了吧！大陸近日熱傳，貴州1名男子結婚回村辦婚宴，準備了100圍酒席，詎料只有部份親戚到場，1000多名村民竟無1人到賀，空凳處處的現場相當尷尬。不過新郎母親知悉原因後，自嘆是家人不懂人情世故，不怪村民，事件引來網民熱議，「禮尚往來，因果循環」、「沒有關係拉，不來就不來，什麼年代了啦！還請整村人來吃」。

綜合大陸媒體報道，大陸貴州1名男子結婚，回農村辦喜酒，準備了近100圍酒席等待村民到賀。村裏住了1000多人，舉行婚宴前，男子和母親雖然沒有逐家逐戶發喜帖，但有告訴較親近的村民，按照村裏習俗，大家會「一傳十，十傳百」，到宴席當天自然前來。部分獲邀的村民都表現客氣，祝賀一對新人「新婚快樂」。

然而現實不似預期，結婚當天佈置得喜氣洋洋、盛大的婚禮場地，卻只有部份親戚到場，1000多名村民竟然無1人赴宴，100張喜桌只有幾枱人坐席，新娘親戚和伴娘看在眼裏，氣氛非常尷尬。

從圖片見到，酒席數量之多擺滿了大片空地，但大部份都是空桌空凳，相當冷清。男子和母親見狀無奈，致電村民請求出席，惟村民都藉詞稱有事情，推搪赴宴，最終婚宴準備的飯菜都浪費了。

不過事出必有因，有指村民拒絕出席酒宴，原來與男子和母親過往處事方式有關，「村裏的大小紅白喜事，他們家從不參與，他們家的婚禮，我們自然也不會參與」、「幾百塊紅包，家裏一周的伙食費，不去也無所謂」。

據報新郎母親跟隨丈夫長年在外打工，未有參加村中任何紅事白事，她知悉原因後雖然傷心，但自嘆「是我們不懂人情世故，不怪他們（村民）」。

事件引來網民熱議，有人認同村民，「禮尚往來，因果循環」、「沒有付出，哪裏來回報，中國有句俗話叫禮尚往來」、「人都是相互的，你不去別人家，別人也不來你家」。也有網民認為毋須太在意，「沒有關係拉，不來就不來，什麼年代了啦！還請整村人來吃」。

新郎母親知悉村民不出席原因後雖然傷心，但自嘆「是我們不懂人情世故，不怪他們」。（網上圖片）
新郎母親知悉村民不出席原因後雖然傷心，但自嘆「是我們不懂人情世故，不怪他們」。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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