餐廳沒法行動支付！陸女遊香港「公車錢付不起」 下場曝光網提醒：錢要帶夠

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香港01 ／ 撰文／田中貴
有陸女發文，在網上得知香港自動櫃員機提供兌換港元服務，所以旅行時沒有多帶港元現金。來港首日她去到一間未能接納支付寶的餐廳，因無法付款只能改去快餐店吃飯，連坐巴士都不夠錢，只好到處尋找自動櫃員機，卻因錯誤輸入密碼，令銀行卡遭到凍結，最終只能以「1:1」匯率將人民幣現金兌換成港元。中通社
有陸女發文，在網上得知香港自動櫃員機提供兌換港元服務，所以旅行時沒有多帶港元現金。來港首日她去到一間未能接納支付寶的餐廳，因無法付款只能改去快餐店吃飯，連坐巴士都不夠錢，只好到處尋找自動櫃員機，卻因錯誤輸入密碼，令銀行卡遭到凍結，最終只能以「1:1」匯率將人民幣現金兌換成港元。中通社

香港部分商店提供電子支付服務，但交易仍然以港元現金和八達通為主。有女生在小紅書發文表示，在網上得知香港自動櫃員機提供兌換港元服務，所以旅行時沒有多帶港元現金。來港首日她去到一間未能接納支付寶的餐廳，因無法付款只能改去快餐店吃飯，連坐巴士都不夠錢，只好到處尋找自動櫃員機，卻因錯誤輸入密碼，令銀行卡遭到凍結，最終只能以「1:1」匯率將人民幣現金兌換成港元。事後她慨嘆「在香港第一天已瘋」，網友看過經歷紛紛指「去香港刷八達通卡最好了」、「準備好現金省心省力，一般用餐都用現金，特別省事，出遊八達通非常方便」。

樓主在小紅書上載一張灣仔駱克道照片，表示來港旅遊前在網上看了很多攻略，知道在香港的自動櫃員機可以兌換港元現金。由於過關前行李較多，時間緊迫，她沒有在大陸兌換港元現金，首日來港後，她進入一間聲稱接受支付寶收費的餐廳，點晚餐準備付錢時，職員才暗示餐廳不支援支付寶，他們唯有改去快餐店。

由於身上缺乏港元現金，加上八達通儲值不足，樓主與友人連巴士車資都付不起，所以他們整個下午到處尋找自動櫃員機，卻因錯誤輸入密碼，令銀行卡遭到凍結。最後她們好不容易找到1間找換店，獲告知1000元人民幣以下交易一律以「1:1」匯率計算，唯有「硬食」兌了數百人民幣，慨嘆「在香港第一天已瘋」。

翌日銀行卡解鎖，樓主與友人成功從自動櫃員機取錢，前往尖沙咀天星碼頭、九龍公園、中環、旺角等地方遊覽，大讚「香港有屬於自己的獨特風格和魅力，第一天不好的體驗在第二天也慢慢被治癒啦！」。

有網友看過樓主經歷，留言提醒「去香港前必須兌換好港幣，他們那裡支付寶微信都不能用，有點落後」，但亦有人反駁指「不是不能用，是不太普及。而且不是落後，只是兩個地方的選擇不同。如果大停電了，請問支付寶和微信可以使用嗎？」。另有網友指「去香港刷八達通卡最好了」、「準備好現金省心省力，一般用餐都用現金，特別省事，出遊八達通非常方便」。

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文章授權轉載自《香港01》

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