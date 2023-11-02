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台灣餐廳老愛限時？大陸人被催「您用餐時間到了」嘆：很不合理

聯合新聞網／ 綜合報導
餐廳情境示意圖。圖／Ingimage
餐廳情境示意圖。圖／Ingimage

台灣餐廳該不該收10%服務費常掀話題，限時用餐文化也「衝擊」了異地人的生活觀念。近日一名大陸人在台餐廳用餐，遇到服務生提醒「您用餐時間到了」，嘆說「感覺很不合理」，台灣網友則解釋，通常店家會預告用餐時間，主要是因為拚翻桌率與顧及排隊等候的客人。

該名大陸人於小紅書發問，「台灣用餐為什麼要限制時間，感覺很不合理」，並標示地點在台北市忠孝復興，無奈說「你們有吃著吃著服務員就說『先生您用餐時間到了…」，他現在索性去不會限時的熱炒店吃飯，更透露大陸人平日習慣是吃完就撤，會換地點去茶樓坐著。

不少台灣網友表示，「當你在門口排隊的時候，就會覺得限制時間很合理了」、「這是要賺翻桌率」、「2小時夠久了啊」、「假日和用餐高峰保障所有人的需求難道不好嗎？」，但有台灣人同樣不能理解「我也覺得這個限時用餐很不OK」，理由是只求翻桌率，未以服務為主。

甚至有台灣人提出質疑「難道大陸的餐廳都沒限時？還是大陸的餐廳限時就很合理？」，對此，一名福建網友回答「確實大部分都不會限時」，浙江人也說「大陸很多餐廳甚至不限制你帶外面飲料」，廣東人進一步解釋「除了自助（buffet）是不限時的，限時也吃的不爽，急急忙忙的」、「如果服務員催，會給不好的就餐體驗」。

還有台灣人分享近期出國4趟，到韓國、日本沒有遇到限時的餐廳，不過，各店家情況不同，其他海外網友說「我在澳洲也有限時啊」、「日本也限時，甚至有的會不能看手機」，香港人則反應「很正常吧？」

餐廳 小紅書

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