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寄生上流現實版？男住商場半年無人知 網驚：房租至少省8萬

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸上海有一男子住在商場樓梯下半年，竟無人發現。圖／擷自《白鹿視頻》
大陸上海有一男子住在商場樓梯下半年，竟無人發現。圖／擷自《白鹿視頻》

賣場通常商品種類齊全，食物、寢具、生活用品等應有盡有，但理應管理森嚴，想不到竟有人能偷偷長期寄住在裡面！據陸媒《白鹿視頻》報導稱，中國大陸上海有名男子住在商場某處樓梯下超過半年，竟從未被任何人發現。

報導指出，上海有名男子先前為了安心複習高考（大陸大學入學考），寄住在商場樓梯下，當時曾被保全發現，但男子稱自己高考過後，便會立刻搬走。然而，在賣場員工都以為他搬走半年後，卻又被保全在前幾天發現男子仍住在樓梯下。

報導指出，該樓梯非常隱蔽，基本處於封閉狀態，而男子將此處打掃得非常乾淨，甚至還自備發電機、帳篷、電腦椅等，生活的非常自在。

新聞底下，許多網友感嘆這情節像是電影《寄生上流》，「這不是《寄生上流》現實版嗎？」、「好傢伙，商場裡的哈利波特」、「半年都沒有保安巡視，也沒有清潔人員，他能找到這樣的地方也挺厲害」、「在上海半年，估計還是繁華地段，房租至少省人民幣兩萬元以上（約新台幣8萬8千元）」。

但也有網友表示，男子偷偷住在賣場裡會有安全疑慮，無法認同他的行為，「有安全隱患，商場默認這些地方是沒人的，如果商場有拆遷什麽的，出了事又得怪商場」、「主要怕他有什麽意外，商場也不想惹上官司」、「不認可這種行為」。

上海 賣場 寄生上流

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