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宿舍打架踹破門 他驚見裡面全是玉米芯...網曝更扯：我們是紙板

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大陸網友表示，朋友傳訊息告訴他，隔壁寢室因為不慎踹破了門，赫然發現裡面全是玉米芯。圖取自小紅書@離歌
一名大陸網友表示，朋友傳訊息告訴他，隔壁寢室因為不慎踹破了門，赫然發現裡面全是玉米芯。圖取自小紅書@離歌

在外地讀書的大學生，為了上下學方便，通常會在學校附近租屋或是住宿舍。不過日前一名中國大陸網友在社群平台上吐槽，朋友傳訊息告訴他，隔壁寢室的人打架不慎踹破了門，結果從破洞中掉出許多玉米芯，讓他相當傻眼，「誰宿舍的門是玉米芯做的啊」？

原PO在小紅書分享了和朋友的聊天紀錄，朋友向他講述，大學隔壁寢室的同學打架時不小心將宿舍門踢破了一個洞，從破洞中掉出好幾個玉米芯，隨後他也附上照片佐證。照片中，透過門上的破洞可以發現，門裡面還有不少玉米芯整齊排列著，外表皆已發黑。

該則貼文在網上引起熱議，不少網友直呼太扯，「感覺空氣中瀰漫著黄麴霉，令人窒息」、「玉米芯：我還有這功能？」、「你們宿舍要是失火了，這門絕對燒得最旺」、「豆腐渣工程(X)、玉米芯工程(O)」、「去看看你們牆是不是泡麵做的」、「校方知道大學生容易沒錢吃飯，都幫你們準備好了」。

也有人表示，其實許多早期建築的門都會使用類似材質，「這種老木頭門就是玉米芯做的，別問我怎麼知道，問就是小學手比較賤」、「這個一定是很老的門了，小時候我爸媽公司分配的房子裡的門，也都是用玉米芯做的，很常見」、「我們學校衣櫃也是這個材質，被我用手捅破了」。

留言區還有另名網友無奈稱，自己的宿舍門甚至是紙板做的，而當初之所以會發現，是因為校方主張學生反映室內悶熱的緣由出在門身上，打算將門鋸開做個窗戶。

另一名網友無奈表示，自己的宿舍門是紙板做的。圖取自小紅書@離歌
另一名網友無奈表示，自己的宿舍門是紙板做的。圖取自小紅書@離歌

宿舍 大學生 小紅書 住宿

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