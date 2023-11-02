快訊

雙11超殺！OTT影音串流平台優惠整理 MyVideo不到3折、LINE TV免千元、Disney+每月百元有找

孵蛋32年營運剩38年 大巨蛋將由遠雄經營還是球團認養？

台南男遭控恐嚇要滅吳釗燮全家 法官判無罪「原因曝光」

失敗的時間管理大師！ 4女包圍花心男逼他鞠躬認錯

香港01／ 田中貴
圖為劈腿騙人示意圖。圖片來源/ingimage
圖為劈腿騙人示意圖。圖片來源/ingimage

時間管理非常重要，但也不可用於歪念之上。中國大陸網上近日流傳1段影片，可見4名女子圍著1名男子，不時詢問「這幾位呀？」、「還有幾個？」男子則不停鞠躬認錯道歉，明顯身為「時間管理大師」的男子一腳踏多船，最終東窗事發，4女1男對峙的影片惹來網友熱議，有傳事件發生在大陸1間大學內，有學生一邊拍片，一邊起鬨，「牛逼！教教我！」。網友笑言「失敗的時間管理」、「快開班，穩賺」。

身穿黑色外套和黑褲的男子不停向4名女友鞠躬認錯道歉。（網上影片截圖）
身穿黑色外套和黑褲的男子不停向4名女友鞠躬認錯道歉。（網上影片截圖）

網上瘋傳1條經剪輯的影片，長約40秒，從2個角度拍攝，可見「4女圍1男」，1名穿黑色外套和黑褲的男子不停向4名女子鞠躬認錯道歉，其中1女詢問「這幾位呀？」，另1女亦問「什麼行為？」、「還有幾個？」。有人圍觀時一邊拍片，一邊起鬨，「牛逼！教教我！」。

網上同時流傳1張對話截圖，有人表示影片拍攝於大陸1間大學，形容1名男校友「時間管理失敗」，遭4名女友當面對質，但他們其實沒有打罵，其中1女作為代表，要求男生道歉，甚至有人哭了，需要在場女子安慰。

延伸閱讀：

要爆啦！出軌妻狂換情夫玩到夜不歸　綠帽夫爆發狂扑逾20車下場慘

淫亂！網傳辣媽出軌兒子同學爸　擁多名人夫備胎　超狂情節毀三觀

文章授權轉載自《香港01》

女友 出軌 情侶

相關新聞

女子家中「裸體跳舞」被對面樓大叔看光光！後續更崩潰：社死了…

裸體被看光的確尷尬！有中國大陸女子於小紅書發文表示，她近日光著身子在屋裡跳舞，沒想到剛巧被對面樓大叔看見，而且發現大叔是「直勾勾的盯著我看」，令她相當尷尬，直指「我好社死啊！不想活了…」。不少網友看後安慰樓主，「沒事，大叔那個年紀了，啥樣的女人沒見過，何況他可能老花眼也說不定」，也有網友提醒下次記得拉上窗簾。

失敗的時間管理大師！ 4女包圍花心男逼他鞠躬認錯

時間管理非常重要，但也不可用於歪念之上。中國大陸網上近日流傳1段影片，可見4名女子圍著1名男子，不時詢問「這幾位呀？」、「還有幾個？」男子則不停鞠躬認錯道歉，明顯身為「時間管理大師」的男子一腳踏多船，最終東窗事發，4女1男對峙的影片惹來網友熱議，有傳事件發生在大陸1間大學內，有學生一邊拍片，一邊起鬨，「牛逼！教教我！」。網友笑言「失敗的時間管理」、「快開班，穩賺」。

八歲童在藍寶堅尼上堆沙！賠償金額嚇壞家長 網曝：車廠賺翻

藍寶堅尼車主經由車廠檢查後報價結果，請男童家長賠償1萬多元人民幣（約4.4萬至5萬元台幣），但不少網友卻點出箇中關鍵，認為車廠的「清潔費」實在賺很大。

他中年得子！替兒取名諧音「萬歲爺」 竟成全班笑柄急改名

孩子改名是一門學問，改得不好隨時對孩子帶來不良影響。大陸有名姓萬的男子，因中年得子，十分重視兒子，想取個很霸氣的名字。他絞盡腦汁決定替兒子取名「萬隧葉」，取其諧音「萬歲爺」，讓鄰居們十分傻眼。兒子升上小學後，更因名字遭到全班同學取笑，連老師也不太敢開口叫，父親得知情況才乖乖帶兒子去改名。

只因和男友吵架…野蠻女怒割爛70萬愛馬仕包 意外結局讓網友傻了

包包是無辜的！大陸有女子與男友吵架，極怒之下隨手發洩在對方送的法國名牌愛馬仕Kelly手袋，她在價值16萬元人民幣（約新台幣70萬9700元）的手袋上用銳器

才剛被妹子搓背洗澡！下一秒卻宰完剝皮 網友傻眼：怎麼進鍋了

美食網紅各式各樣的新奇食法已不足為奇，不過近日，大陸有美食網紅展示在家中宰殺一隻重達180斤（90公斤）的人工養殖鱷魚過程，並展示了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。