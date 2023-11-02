失敗的時間管理大師！ 4女包圍花心男逼他鞠躬認錯

時間管理非常重要，但也不可用於歪念之上。中國大陸網上近日流傳1段影片，可見4名女子圍著1名男子，不時詢問「這幾位呀？」、「還有幾個？」男子則不停鞠躬認錯道歉，明顯身為「時間管理大師」的男子一腳踏多船，最終東窗事發，4女1男對峙的影片惹來網友熱議，有傳事件發生在大陸1間大學內，有學生一邊拍片，一邊起鬨，「牛逼！教教我！」。網友笑言「失敗的時間管理」、「快開班，穩賺」。

身穿黑色外套和黑褲的男子不停向4名女友鞠躬認錯道歉。（網上影片截圖）

網上瘋傳1條經剪輯的影片，長約40秒，從2個角度拍攝，可見「4女圍1男」，1名穿黑色外套和黑褲的男子不停向4名女子鞠躬認錯道歉，其中1女詢問「這幾位呀？」，另1女亦問「什麼行為？」、「還有幾個？」。有人圍觀時一邊拍片，一邊起鬨，「牛逼！教教我！」。

網上同時流傳1張對話截圖，有人表示影片拍攝於大陸1間大學，形容1名男校友「時間管理失敗」，遭4名女友當面對質，但他們其實沒有打罵，其中1女作為代表，要求男生道歉，甚至有人哭了，需要在場女子安慰。

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文章授權轉載自《香港01》