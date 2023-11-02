女子家中「裸體跳舞」被對面樓大叔看光光！後續更崩潰：社死了…

裸體被看光的確尷尬！有中國大陸女子於小紅書發文表示，她近日光著身子在屋裡跳舞，沒想到剛巧被對面樓大叔看見，而且發現大叔是「直勾勾的盯著我看」，令她相當尷尬，直指「我好社死啊！不想活了…」。不少網友看後安慰樓主，「沒事，大叔那個年紀了，啥樣的女人沒見過，何況他可能老花眼也說不定」，也有網友提醒下次記得拉上窗簾。

該大陸女子於小紅書以「沒穿衣服被看光了，我好社死啊」為題發文，講述這次尷尬經歷。

女生表示，自己洗澡前喜歡光著身子在屋裡「蹦蹦跳跳，扭來扭去學跳舞」，當天如常脫光衣服蹦跳，豈料剛好被對面樓大叔看到，更發現對方是「直勾勾的盯著我看」，令她非常尷尬，「離得很近，怎麼辦怎麼辦，一點都沒穿，上半身被看光了……我好社死啊，我不想活了……」。

事件引來網友熱議，大批網友看後安慰樓主，「沒事，大叔那個年紀了，啥樣的女人沒見過，何況他可能老花眼也說不定」，提醒下次記得拉上窗簾。亦有網友笑言「大叔：我在自己窗邊看風景，對面有個人脫光了亂蹦」、「大叔：這個精神正不正常？」。

另有網友稱要報警控告大叔「偷窺」，即有其他網友反駁，「自己的問題，評論區卻有些人說報警把大叔抓起來，真搞笑」、「你是認真的嗎？」。

延伸閱讀：

尷尬！內地女遊港買這東西被海關截查 打開驚見真身崩潰：社死…

尷尬！住酒店41樓 情侶全裸開窗簾驚見1幕崩潰 竟被他們看光光

文章授權轉載自《香港01》