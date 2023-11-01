八歲童在藍寶堅尼上堆沙！賠償金額嚇壞家長 網曝：車廠賺翻

陸媒《沸點視頻》報導，一名八歲男童將一輛停在空地的大牛藍寶堅尼當沙坑，直接將沙子堆在引擎蓋上，以致沙子滲漏進引擎內，車主經由車廠檢查後報價結果，必須請男童家長賠償1萬多元人民幣（約4.4萬至5萬元台幣），但不少網友卻點出箇中關鍵，認為車廠的「清潔費」實在賺很大。

《沸點視頻》報導指出，一名在江蘇蘇州的徐姓車主控訴，有名男童在他價值800多萬人民幣（約3520萬元台幣）的藍寶堅尼引擎蓋上直接玩起堆沙遊戲。經調閱監視器後，發現該名小男孩將沙子灑在引擎蓋上，由於藍寶堅尼的特殊引擎蓋設計，男孩灑上的沙子直接漏進引擎蓋內。車主向車廠詢問後，幸好並沒有傷到引擎的功能，僅須付清潔費就能恢復原狀。

但車廠報價約需1萬多元人民幣（約4.4萬至5萬元台幣）仍舊相當高昂，男孩在承認錯誤後，也由家長付清該項清潔費支出。許多網友驚覺，藍寶堅尼當初在設計時應該沒有這麼不堪，特殊的引擎蓋設計一定有想過雨水漏進時的情形，若是換成沙子，或許只要使用強力氣槍或吸塵器便能解決此事，眾多網友的討論讓人質疑起車廠似乎浮濫報價之嫌。

網友紛紛表示：「什麼吸塵器幾萬塊？」、「結果車廠僅花了100塊人民幣買了吸塵器」、「錢真好賺。吸塵器、氣槍就搞定的事」，也有人說：「買吸塵器的錢可以省了，直接洗車場高壓水槍沖乾淨完事，任何一款汽車都可以，引擎的密封性只要不是水淹沒，不會浸水」、「泥沙能進得去內部不成？最多的做法拖回去，拿高壓風槍吹，進氣管有的就拆空氣格反過來吹。真那麼扯的話，就沒人去玩沙漠了」。

有網友讚賞家長勇於負責，認為小孩承認錯誤了，就不用發到媒體了吧，但也有網友呼籲該名孩童的家長，以後注意孩子別再靠近名車，以免又惹上麻煩。