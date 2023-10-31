才剛被妹子搓背洗澡！下一秒卻宰完剝皮 網友傻眼：怎麼進鍋了

美食網紅各式各樣的新奇食法已不足為奇，不過近日，大陸有美食網紅展示在家中宰殺一隻重達180斤（90公斤）的人工養殖鱷魚過程，並展示了熬鱷魚膠、鱷魚油的過程，以及紅燒鱷魚掌、辣子鱷魚丁、鱷魚土雞湯等菜餚，並誇讚「鱷魚真是怎麼做都好吃」。

影片在網路熱傳並引發網友兩極反應。有網友認為宰殺鱷魚烹飪的影片過程無異於虐殺動物很難接受，亦有網友認為既然是人工養殖的可食用鱷魚則無可厚非。該網紅博主則在評論區回應表示，宰殺過程由專業人士進行，她僅負責烹飪，呼籲理性看待。

在相關影片中，該博主介紹「買了一條重量180斤的人工養殖鱷魚，不為了吃牠的肉只為了牠的皮」，畫面顯示在洗手間清洗鱷魚，隨後有給鱷魚剝皮、切塊等畫面。

在剝皮環節，博主配文「越大的鱷魚，皮就越珍貴。市面上的鱷魚皮包包總是價格不菲，如果會做包的話，那買一隻鱷魚比買一隻鱷魚皮的包划算太多了」「這隻鱷魚皮的顏色和價值百萬的喜馬拉雅包顏色一樣」等，不過她隨後補充指自己不會做包。

隨後，博主開始展示鱷魚不同部位的食用方法，包括熬鱷魚膠、鱷魚油的過程，以及鱷魚不同部位的食用方法，包括紅燒鱷魚掌、辣子鱷魚丁、鱷魚土雞湯、炭烤等，並誇讚「鱷魚真的怎麼做都很好吃」、「鱷魚膠送給朋友們是不是太拿得出手了呢」、「整個家裡都是鱷魚的味道」、「真的很香，這個做法大家學會了嗎」。

相關影片在網路熱傳並引發網友兩極反應。有網友認為宰殺鱷魚烹飪的影片過程無異於虐殺動物很難接受，有網友認為既然是人工養殖的可食用鱷魚則無可厚非。亦有不少網友表示「震撼」、「噁心」、「可怕」、「無法想像」等。

網友討論：

天吶……這是一個人可以搞定的嗎？

以前馬油霜流行的時候看到了鱷魚油，用過一段時間，還不錯

才剛看開頭，以為是幫寵物鱷魚洗澡，還想說小姐好厲害養鱷魚，結果怎麼進鍋了

鱷魚是冷血動物，所以吃了不上火，這是什麼邏輯？

就不能多鑽研鑽研正常美食麼，淨整些稀奇古怪的東西

刷到影片有被震撼到…

太噁心了，這不就是虐殺動物影片嗎？竟然能發出來？

只是因為這是在家製作 所以感覺有點可怕 但去大規模的餐飲後廚 其實這種處理食材的過程再平常不過了吧…真沒必要太大驚小怪的

看著這個影片，感覺人類太殘忍了。不能直接發熬膠的影片嗎？前面的不能刪掉嗎？儘管是養殖鱷魚的使命，但對於觀眾來說還是接受不了

對於網友爭議，該博主在評論區回復表示：「但是我也很怕鱷魚，所以s（宰殺）和分解是由專業人士做的，我只負責了後面的熬膠和烹飪過程」，「人工養殖的鱷魚是專門供給各大皮具包包等公司，這是它們的使命，就好比送你一只愛馬仕鱷魚皮包包，你是不是會愛不釋手呢？所以咱們理性看待」。

翻查資料顯示，鱷魚屬於國家級野生動物的保護範圍，不少品種仍屬於瀕危野生動植物種，有關鱷類動物的馴養、繁殖、出售、收購、運輸、進出口，都必須嚴格遵守《中華人民共和國野生動物保護法》等相關規定。

2003年，大陸林業局對54種馴養繁殖野生動物的商業性經營利用實施解禁，人工馴養繁殖的鱷魚可有條件進行商業性經營利用，允許進行商業性經營馴養繁殖的鱷魚品種有灣鱷、暹羅鱷、尼羅鱷三種，但飼養、買賣等環節仍需要審批並受到嚴格監管。

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文章授權轉載自《香港01》