快訊

日本埼玉醫院槍擊！槍手逃到郵局挾持人質 與警方對峙中

勇氣佳！陸人扮「小熊維尼」狂歡 上海萬聖節關鍵字疑遭小紅書封禁

聯合新聞網／ 綜合報導
有大陸民眾在上海萬聖節活動扮成「維尼」、「大白」，十分引人注目。不過推特帳號「李老師不是你老師」卻指出，大陸社群平台小紅書上，竟無法直接搜尋「上海萬聖節」的相關內容。圖／截自推特（X）帳號「李老師不是你老師」
有大陸民眾在上海萬聖節活動扮成「維尼」、「大白」，十分引人注目。不過推特帳號「李老師不是你老師」卻指出，大陸社群平台小紅書上，竟無法直接搜尋「上海萬聖節」的相關內容。圖／截自推特（X）帳號「李老師不是你老師」

西方人有慶祝萬聖節的習慣，不過近幾年亞洲許多國家也加入狂歡的行列，大陸今年迎來疫後首次萬聖節，上海連續幾日的萬聖節變裝活動特別盛大。日前網友分享，有大陸民眾扮成「維尼」、「大白（意指身穿白色連體防護服的防疫工作人員）」，並在街邊熱舞，不過推特（X）帳號「李老師不是你老師」卻指出，大陸社群平台小紅書上，竟無法直接搜尋「上海萬聖節」的相關內容。

一位網友在PTT上發文表示，大陸近幾年在疫情控管之下，許多節慶都受到限制，今年是解封後迎來的「第一個萬聖節」，而身為大陸一線城市的上海，今年的變裝活動似乎特別盛大，原PO並轉貼推特（X）帳號「李老師不是你老師」分享的圖片，直呼「不得不說中國年輕人今年真的都豁出去了」。

只見幾張上海萬聖節活動照片中，有扮成防疫人員「大白」、知識分子魯迅的民眾，更有人掛著上證指數走勢圖的海報，還拿著一把「韭菜」；不過最吸睛的還是穿上「小熊維尼」套裝的民眾，紅黃相間的維尼在大街上熱舞，十分引人注目。

編輯推薦

有大陸民眾在上海萬聖節活動扮成作家魯迅，攜帶一張用毛筆寫著「學醫救不了中國人」的看板，更有人掛著上證指數走勢圖的海報，拿著一把「韭菜」。圖／截自推特（X）帳號「李老師不是你老師」
有大陸民眾在上海萬聖節活動扮成作家魯迅，攜帶一張用毛筆寫著「學醫救不了中國人」的看板，更有人掛著上證指數走勢圖的海報，拿著一把「韭菜」。圖／截自推特（X）帳號「李老師不是你老師」

貼文一出，PTT網友紛紛讚嘆：「真勇者，我們懷念他」、「現在多自由，之後就關多久」、「前兩年看到大白確實跟看到鬼一樣」、「造反啦」、「很不錯欸好好笑，中國人越來越有幽默感」；更有留言聯想到近日台灣發生的案例，揶揄道「這在台灣，警察就過來訓斥了」、「中國你去比習維尼車隊中指，消失都不為過」、「反觀台灣新竹，扮ATM都被恐嚇，執政還得了」、「已經比台灣更能表達意見了，台灣比中指也不行」。

「李老師不是你老師」更對此分享，萬聖節活動盛行的上海巨鹿路遭到清場，警察拉起警戒線禁止人群進入，並用喇叭擴音急喊：「任何未批准的聚集都是非法活動」，隔空幫周遭民眾做快篩的「大白」，也被警察吹哨警告。31日凌晨，大陸社群平台小紅書已無法直接搜尋到「上海萬聖節」、「巨鹿路」的相關內容，實際在該平台上尋找「上海萬聖節」，或是加上Hashtag搜尋關鍵字，僅會看到3至4天前的貼文，並且多為打卡景點相關，和裝扮、民眾聚集的內容皆遭到掩蓋；不過若將搜尋字詞改為「萬聖節」，則能看到和上海萬聖節活動的相關文章。

實際以「上海萬聖節」在小紅書上搜尋，在最新貼文欄位，也僅能看到3至4天前的貼文；而若點進「#上海萬聖節」Hashtag，更是空無一物。圖／截自小紅書
實際以「上海萬聖節」在小紅書上搜尋，在最新貼文欄位，也僅能看到3至4天前的貼文；而若點進「#上海萬聖節」Hashtag，更是空無一物。圖／截自小紅書

萬聖節 上海 警察

延伸閱讀

「網拍老闆」願領20K當早餐店工讀 動機曝光眾人嘆：上了一課

公職報到第一天就被罵 她委屈「被趕鴨子上架」：都還沒學業務

疊字名非女生專利 全台逾4千人叫「婷婷」這群男生叫「一一」

台北最佛學餐如百貨美食街 「雞腿+6樣菜」免百鈔嚇壞網：台大生也愛

相關新聞

勇氣佳！陸人扮「小熊維尼」狂歡 上海萬聖節關鍵字疑遭小紅書封禁

西方人有慶祝萬聖節的習慣，不過近幾年亞洲許多國家也加入狂歡的行列。今年迎來大陸疫後首次萬聖節，上海連續幾日的萬聖節變裝活動特別盛大…

上班回覆私訊要罰錢 1次罰400元滿5次辭退… 網批：告起來！

上班時間可以回覆私人訊息嗎？中國大陸哈爾濱一間公司近日宣告，「若發現私聊微信，每次罰款人民幣100元（約新台幣440元）」，且累積滿5次將予以辭退，消息一出，引發微博網友熱烈討論。

奧客大媽稱吃榴槤後不適 拿3粒果核強行換貨...老闆強硬回擊獲網讚

大陸安徽1名大媽買榴槤吃光後，稱家裡小孩吃了肚子不適，竟拿著3顆榴槤核到店裡強行要求換貨，即使店主指如真有問題會承擔相關醫療費用，但大媽仍堅持要換榴槤，店主...

杭州1中學午餐蒸千隻大閘蟹 老師：希望學習橫著走

「開會開到這個點兒，娃過來接我下班了，還給我送上大閘蟹，說是中午學校的午餐，省下來給我吃。」杭州市文華中學一位學生家長發...

男子為「博眼球」與兩女拜堂成親 違法新郎下場慘了

中國大陸安徽省宿州市泗縣瓦坊鎮一名男子被曝竟與兩名女子拜堂成親，後被揭發其中一女是花錢請來的演員，原因是男子想炫耀自己有錢，可以娶兩個老婆。周六（28日）下午，官方發布情況通報，指大陸公安機關已依法對事主進行治安處罰。

又見「豆腐渣工程」 陸大媽健身竟將石護欄拉斷

是大媽擁有神力還是「豆腐渣工程」惹禍？10月29日， 在廣東揭陽市的一起令人離奇事件。當時幾位年長者正在河邊休息、鍛煉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。