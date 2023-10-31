勇氣佳！陸人扮「小熊維尼」狂歡 上海萬聖節關鍵字疑遭小紅書封禁

西方人有慶祝萬聖節的習慣，不過近幾年亞洲許多國家也加入狂歡的行列，大陸今年迎來疫後首次萬聖節，上海連續幾日的萬聖節變裝活動特別盛大。日前網友分享，有大陸民眾扮成「維尼」、「大白（意指身穿白色連體防護服的防疫工作人員）」，並在街邊熱舞，不過推特（X）帳號「李老師不是你老師」卻指出，大陸社群平台小紅書上，竟無法直接搜尋「上海萬聖節」的相關內容。

一位網友在PTT上發文表示，大陸近幾年在疫情控管之下，許多節慶都受到限制，今年是解封後迎來的「第一個萬聖節」，而身為大陸一線城市的上海，今年的變裝活動似乎特別盛大，原PO並轉貼推特（X）帳號「李老師不是你老師」分享的圖片，直呼「不得不說中國年輕人今年真的都豁出去了」。

只見幾張上海萬聖節活動照片中，有扮成防疫人員「大白」、知識分子魯迅的民眾，更有人掛著上證指數走勢圖的海報，還拿著一把「韭菜」；不過最吸睛的還是穿上「小熊維尼」套裝的民眾，紅黃相間的維尼在大街上熱舞，十分引人注目。

有大陸民眾在上海萬聖節活動扮成作家魯迅，攜帶一張用毛筆寫著「學醫救不了中國人」的看板，更有人掛著上證指數走勢圖的海報，拿著一把「韭菜」。圖／截自推特（X）帳號「李老師不是你老師」

貼文一出，PTT網友紛紛讚嘆：「真勇者，我們懷念他」、「現在多自由，之後就關多久」、「前兩年看到大白確實跟看到鬼一樣」、「造反啦」、「很不錯欸好好笑，中國人越來越有幽默感」；更有留言聯想到近日台灣發生的案例，揶揄道「這在台灣，警察就過來訓斥了」、「中國你去比習維尼車隊中指，消失都不為過」、「反觀台灣新竹，扮ATM都被恐嚇，執政還得了」、「已經比台灣更能表達意見了，台灣比中指也不行」。

「李老師不是你老師」更對此分享，萬聖節活動盛行的上海巨鹿路遭到清場，警察拉起警戒線禁止人群進入，並用喇叭擴音急喊：「任何未批准的聚集都是非法活動」，隔空幫周遭民眾做快篩的「大白」，也被警察吹哨警告。31日凌晨，大陸社群平台小紅書已無法直接搜尋到「上海萬聖節」、「巨鹿路」的相關內容，實際在該平台上尋找「上海萬聖節」，或是加上Hashtag搜尋關鍵字，僅會看到3至4天前的貼文，並且多為打卡景點相關，和裝扮、民眾聚集的內容皆遭到掩蓋；不過若將搜尋字詞改為「萬聖節」，則能看到和上海萬聖節活動的相關文章。