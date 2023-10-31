上班回覆私訊要罰錢 1次罰400元滿5次辭退… 網批：告起來！

上班時間可以回覆私人訊息嗎？中國大陸哈爾濱一間公司近日宣告，「若發現私聊微信，每次罰款人民幣100元（約新台幣440元）」，且累積滿5次將予以辭退，消息一出，引發微博網友熱烈討論。

據《搜狐新聞》、《頭條新聞》報導，哈爾濱某公司日前發布員工微信使用管理規定，其中提到，為嚴肅工作紀律並提高工作質量、效率，要求員工僅能使用微信聊工作，不准私聊，家人有事皆打電話為主，且每日例檢。若私聊被發現，每次罰款人民幣100元，每個月累積超過5次將視為違反公司制度加以辭退。

該規定顯示，若私聊被發現將開罰人民幣100元，累積超過5次將視為違反公司制度加以辭退。圖片來源/微博「頭條新聞」

此規定發布後，遭截圖發布至網上，引起政府部門注意。平房區人力資源和社會保障局向該公司單位核實，調查後確認情況屬實，立即要求該單位糾正錯誤。該公司工作人員對此回應，「在工作時間不能聊私人微信，這是公司的規定。」不過工作人員也澄清，不會對員工個人微信進行檢查，因為那是侵權的。公司也對外表示，日後將制定人性化管理措施，對於造成的負面影響深感歉意。

照片流傳到網上後遭瘋傳，微博網友見狀狠批，「一天天的就把精力和時間浪費在這些沒用的事情上」、「就這個企業文化，就不應該待這」、「那微信是我私人帳戶，能不能不要用我微信聊工作」、「那下班你用微信聊工作，是不是要獎勵100」、「告起來吧！在哈爾濱可不止這一家！每天檢查員工微信！檢查和客戶的通話記錄以及微信聊天截圖，少一個50元！」