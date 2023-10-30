男子為「博眼球」與兩女拜堂成親 違法新郎下場慘了

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香港01／ 陳進安
大陸有一男子與兩名女子拜堂，特別的景象讓現場有許多親友在一旁圍觀。圖／擷自《香港01》
大陸有一男子與兩名女子拜堂，特別的景象讓現場有許多親友在一旁圍觀。圖／擷自《香港01》

中國大陸安徽省宿州市泗縣瓦坊鎮一名男子被曝竟與兩名女子拜堂成親，後被揭發其中一女是花錢請來的演員，原因是男子想炫耀自己有錢，可以娶兩個老婆。周六（28日）下午，官方發布情況通報，指大陸公安機關已依法對事主進行治安處罰。

事件發生於大陸安徽省宿州市泗縣瓦坊鎮王集村，有村民反映，一男子同時迎娶兩個新娘。網傳影片顯示，身穿西裝的男子正與兩名女子拜堂，其中一女穿著中式禮服，另一女則穿著紅色連衣裙，現場許多親友在一旁圍觀。

據知情人劉先生表示，男子為了向親友、鄰居炫耀自己有錢，可以娶兩個老婆，和兩名女子同時拜堂，並向親友發放紅包。不過，其中穿紅色連衣裙的女子，其實是新郎花錢僱用的演員。

事件引起大陸官方關注，泗縣人民政府新聞辦公室通報指，接到群眾舉報後，縣委縣政府高度重視，立即安排公安等部門依法介入調查。

經查，網路直播人員劉某某為「博眼球」、「加關注」，在辦理自己婚禮過程中，找來女子馬某某假扮另一名「新娘」，策劃了「一個新郎，兩個新娘」的鬧劇，導致現場不明真相人員拍攝影片並上傳網路，引發網友關注。劉某某等人行為涉嫌違法，公安機關已依法對其進行治安處罰。大陸當局又提醒，網路不是「法外之地」，網上言行必須遵守法律。

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文章授權轉載自《香港01》

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