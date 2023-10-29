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她為減肥連吃3個月胡蘿蔔竟變「小橘人」 網笑翻：跟秋天很配

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸有女子為了減肥，連續吃胡蘿蔔三個月，最後竟讓皮膚變橘。圖／擷自《白鹿視頻》
大陸有女子為了減肥，連續吃胡蘿蔔三個月，最後竟讓皮膚變橘。圖／擷自《白鹿視頻》

胡蘿蔔對人體非常好，不只可改善高血壓，還可舒緩眼睛疲勞等。不過根據陸媒《白鹿視頻》報導，中國大陸北京有一女子為了減肥，連續三個月以胡蘿蔔代替零食，之後竟變成「小橘人」，讓朋友們不敢置信。

報導稱，大陸北京有一女子為了減肥，連續三個月以胡蘿蔔代替零食，一天吃200至500克左右，偶而還會搭配薑黃粉一起食用。然而女子在食用胡蘿蔔數月後，臉和手的皮膚竟全變「橘」，讓朋友們不敢置信。

經過醫生檢查，認為對方是吃太多胡蘿蔔導致，起初女子還不相信醫生的說法，等身體報告出爐後，她才不得不信。之後，醫生建議女子多喝水讓新陳代謝變快，且不再吃有顏色的食物，兩個月內即可讓皮膚重新白回來。

新聞一出，紛紛笑倒一片網友，「也挺好， 秋天配這個顏色」、「幸虧我討厭胡蘿蔔」、「那我只喝牛奶或者吃白蘿蔔會更白嗎？」、「每天吃芒果，差不多半個月也能變成小黃人，所以現在我對芒果的熱愛也克制了」。

過來人則表示若皮膚因胡蘿蔔而變黃，只要停止食用一段時間即可恢復，「長時間大量吃胡蘿蔔、橘子、南瓜之類的，就會皮膚黃染，一般停止食用一段時間就好了，也沒有其它危害」、「胡蘿蔔、橘子、南瓜，都會讓人變黃，不要天天吃，不然代謝慢就越來越黃」、「黃瓜、水煮蛋和胡蘿蔔搭配著吃就不會橘了」。

根據衛福部食藥署表示，胡蘿蔔含有豐富維生素A，其屬脂溶性維生素，若長期大量食用，皮膚易因色素沉澱而變黃、橘。其中「大量」攝取胡蘿蔔指的是每日食用超過270g，如果只是每天喝一杯胡蘿蔔汁（1杯約等於240cc），並不會發生維生素A過量的情況。

減肥

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