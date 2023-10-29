醉男當街打老婆波及路人 激起眾怒結局大快人心
近日中國大陸社交平台瘋傳一段「丈夫在街上暴打妻子」影片。大陸湖南1名男子喝酒後在街上怒罵妻子，之後瘋狂拽對方頭髮，還對她拳打腳踢。有英勇路人上前制止，反被他吐口水辱罵及揮拳毆打。男子暴行引起民憤，圍觀民眾終出手合力將他制伏，最終男子被警員帶走。
綜合陸媒報導，10月20日下午，大陸湖南長沙市雨花區街頭，1名男子當街毆打妻子，嘴裡還不斷叫罵。有路人見狀便用手機拍攝下來，從影片可見，當時附近有不少民眾圍觀，男子先用腳踹向女子背部，之後拽著頭髮把女子摔到地上，有民眾見到男子的狠勁嚇得慌忙退開。被打女子抱頭高聲尖叫，男子再度上前施暴。
這時，1名身穿藍色襯衣的女路人見義勇為，大步上前喝止男人。男人便指著路人大罵「滾」，還威脅說「我弄死妳！」而被打的女子無力跌坐地上掩臉痛哭。女路人據理力爭，男人咒罵數句後對著她的臉吐口水，女路人雖然因此退後數步，但仍力勸男人停手。
之後，1名男路人看不下去，上前制止男人的暴行，卻遭男人一拳打到頭上。男路人隨即與之扭打在一起，附近民眾見狀便將兩人圍起來，幫助男路人。在場男女老幼紛紛指責男人「怎麼打人！」然後有數名路人合力將一開始打人的男人壓倒在地。
員警到場前，男子已經被民眾制服，伏在地上動彈不得，最終被員警套上手銬帶走。當地宣傳部工作人員於23日回應，男人與被打女子為夫妻關係，當日中午吃飯時男子喝多了酒，與妻子發生口角，之後就在街上發生了毆打事件。而當地婦聯表示已經留意到相關事件，不過暫不清楚夫妻倆的具體情況。
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文章授權轉載自《香港01》
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