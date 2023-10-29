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她帶1東西進入香港被送「小黑屋」 一開口竟震撼海關

香港01／ 田中貴
香港海關誤會網友攜帶的荔枝是違禁品，便要求她進入「小黑屋」接受檢查。圖／擷自「小紅書」
香港海關誤會網友攜帶的荔枝是違禁品，便要求她進入「小黑屋」接受檢查。圖／擷自「小紅書」

如果海關懷疑旅客帶有違禁品，就需帶入房做進一步調查。1名女子早前攜帶大約2斤荔枝從香港福田口岸入境，由於沒有過機，海關不知情下，以為該袋荔枝是違禁品，要求她進入「小黑屋」接受檢查，最終發現原來是荔枝，2名海關事後詢問2斤荔枝多少錢，女子回答10人民幣（約新台幣44元），讓海關「滿臉驚」，女子笑言「給香港海關一些小小的物價震撼」。網友紛紛指出可以從中國大陸帶水果到香港，試過帶「43斤楊梅、12斤荔枝」，甚至有人問「想知道一兜10塊的荔枝在哪買的？」

原PO在小紅書分享自身經歷，早前在大陸深圳買了大約2斤荔枝，並用帆布袋裝，繼而從香港福田口岸入境。由於沒有將荔枝過機，海關懷疑該袋荔枝是違禁品，於是叫原PO進入「小黑屋」接受進一步檢查，隨後發現原來是荔枝，進行記錄後批准原PO離開。

期間2名海關問「滿滿一兜子荔枝多少錢？」，原PO回答10人民幣（約新台幣44元），讓海關聽到答案後「滿臉驚」，她笑言「給香港海關一些小小的物價震撼」。

不少網友指出可以從大陸帶水果到香港，試過帶「43斤楊梅、12斤荔枝」、「我有一年試過帶一個大行李荔枝回香港」，甚至有人問「想知道一兜10塊的荔枝在哪買的？」

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文章授權轉載自《香港01》

荔枝 海關 小紅書

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