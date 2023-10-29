父母離婚後多年沒見…男告女兒索撫養費、醫藥費 判決出爐

中國大陸江蘇一名男子起訴女兒，要求女兒小林支付撫養費。然而小林卻痛訴，她的父親不只沒有撫養她長大，甚至為她帶來精神折磨。最終法院判決，小林每月支付100元人民幣（約新台幣443元）作為撫養費。

根據《搜狐》報導，大陸江蘇女子小林接到父親起訴狀，要求她支付父親的撫養費。小林表示，父母在青少年時期離婚，她與母親搬家，之後再也沒有見過父親，父親沒有提供照顧與金錢，完全沒有盡到身為父親的義務。

根據民事訴訟狀內容顯示，小林父親要求她每月支付1000元人民幣（約新台幣4332元）的撫養費，並於每月20日前支付。另小林需承擔他2023年10起產生的醫療費用。訴訟費用由小林承擔。

小林父親表示，小林與他為父女關係，小林是他唯一的子女，他與前妻於1999年離婚，小林由前妻撫養，他唯一的住房屬於前妻承租的公寓已被拆遷，他並未獲得任何拆遷補償，現在他年事已高、身患疾病、無勞動能力，還需租房，現有退休金無法保障基本生活需求。

小林父親表示，小林從未盡過撫養義務，他透過社區人員協調、報警等方式聯繫小林，小林都不予理睬，為維護合法權益，因此提起訴訟。

小林父親將她告上法院。圖擷自陸媒

報導指出，26日調停結束，法院判決小林每月支付100元人民幣（約新台幣443元）作為撫養費。

北京市中聞（西安）律師事務所律師譚敏濤表示，大陸司法傾向為，子女不能以放棄繼承或其他理由拒絕撫養父母，即使父母沒有盡責，司法判例仍是支持子女要向父母支付撫養費，但法院會考慮到父母對子女撫養義務盡責情況而定，不會一概而論按照正常標準判決。

譚敏濤表示，當子女成年後，可以向未履行撫養義務的父母索取未成年時期的撫養費，依法而定，父母離婚並非子女不履行撫養義務的事由，本案中父親對於女兒不聞不問，仍要求女兒支付撫養費，法院仍回酌情判決，但判定的費用不會太多。女兒也可起訴父親，要求父親支付未成年期間撫養費，兩者可互相抵銷一些。