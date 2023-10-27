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巴黎世家超潮鑰匙髮圈要價1萬5800元 上海店家秒殺售罄
來自法國的知名時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）向來以現代派的設計風格穩坐時尚品牌圈。近期推出的一款帶有兩支鑰匙的黑色髮圈，由於售價高達4000元人民幣（約新台幣1萬7600元），且在上海實體店鋪銷售一空，引發微博網友熱議。
根據巴黎世家官網顯示，該品牌推出髮飾商品已行之有年，價格向來都不便宜，最基本款的髮夾也要9300元台幣起跳，髮圈則是7500元台幣起跳。
該款受到熱議的黑色雙鑰匙髮圈，則命名為「UTILITY2.0黑色髮圈」，於義大利產製，為巴黎世家最新推出的2024年早春系列飾品，該髮圈的材料為聚脂纖維、鋅合金、黃銅和彈性纖維，加附上2支刻有品牌Logo的可拆式鑰匙，在台灣不含稅的價格為新台幣1萬5800元。
更加驚人的是，這款在大陸定價為4000元人民幣的髮飾奢侈品，竟在上海店家銷售一空，但目前在杭州、廣州和成都等地仍有貨。上海店家的客服人員則表示，目前售罄的狀況下，「補貨機率不大」，但如有上海市民需要，仍可從其他城市調貨。
微博網友對此則表示：「如何讓富人花錢很重要」、「是這個世界瘋了還是我瘋了」、「趕緊去五金店配給女友」，不少人覺得這髮圈的設計有點像是泡溫泉或公共澡堂提供給消費者儲物使用的鑰匙圈，還有人自嘲：「其實十幾年前就戴過這個商品，只不過是掛在脖子上」。
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