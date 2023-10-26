陸生薪水開7萬元直接被砍 台企文化挨批「在大陸名聲都爛了」

聯合新聞網／ 綜合報導
職場情境示意圖。圖／Ingimage
職場情境示意圖。圖／Ingimage

兩岸企業文化差異大，讓來台的大陸交換生大開眼界！一名在台陸生近期走了一趟校園徵才現場，與某家企業打聽薪資水位，他開價一個月6、7萬元，但工作人員直接砍至5萬多元，並強調不強制加班CP值較好。不過，其他大陸人紛紛指控台灣企業文化愛壓榨勞工，抱怨「台企在大陸名聲都爛了」。

該陸生於小紅書發文表示，他洽詢台灣學校的校園招聘會上某家企業，被工作人員詢問預計薪資多少，他根據自己混跡大陸母校各種企業招聘會的經驗，開價「月薪6、7萬台幣吧」，結果對方直言「我們大概是5萬多哦，不過我們工作時間是早上8點到下午5點，不會強制加班，加班也有成倍的加班費」，工作人員更建議可以比較時薪與CP值。

陸生感受到台灣企業的風格，有感說「這樣一看，以後找工作不能看著月薪高就往上去…還是想要工作生活平衡的」。

然而，不少大陸網友對台灣企業有怨言，浙江網友說「台企，笑死」、「說實話，大陸的壓榨跟996，其實就是跟你們台企學的，首先的PUA也是台企搞出來的，當然當時都還沒有這個名詞」，山東網友也控訴「萬年不漲就算了，全是責任制，有學歷的話直接回大陸真的」，甚至有福建人說「台企在大陸名聲都爛了」。

短短一文也激起兩岸不同的金錢觀，上海網友直批「我不太相信台企說不加班的鬼話」、「這不就是標準話術嘛，進了台企還不想加班，想什麼呢」，台灣人也表示，「別信，這邊很多責任制」、「沒加班，不過下班還是要接電話」、「不加班的有啊，薪水就很低」，但也有上海人出來緩頰「台企絕對合規，但向上空間有限」。

加班費 陸生 薪資 小紅書

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