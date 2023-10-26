新娘體重直逼「3個小學生」！ 新郎全場苦臉引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一場奇葩婚禮引發熱議，有知情人士透露，男方類似入贅女婿，收高額彩禮卻仍面露不悅。圖／翻攝自搜狐網
大陸一場奇葩婚禮引發熱議，有知情人士透露，男方類似入贅女婿，收高額彩禮卻仍面露不悅。圖／翻攝自搜狐網

結婚是重大喜事，不過中國大陸一對新人在婚禮上的表情卻大相逕庭，男方愁眉苦臉，女方則是難掩喜悅，詭異場景引發網友關注。

據《搜狐網》消息，大陸一名23歲新郎在大喜之日始終悶悶不樂，臉上表情似乎流露著不願意結婚。知情人士透露，新娘今年已經43歲，身形較豐腴，有230斤（約115公斤），新郎則是相當纖瘦，身高有180公分體重是130斤（約65公斤）。

據了解，雖然新郎名義上並非「倒插門」（大陸俗語，即入贅）的女婿，但也類似，因為新娘支付整場婚禮費用，還給新郎10萬元人民幣（約新台幣44萬元）的彩禮，讓對方同意這場婚事，但新郎在婚禮上的表情仍明顯不悅。

對此，有網友表示「新郎招架不住」、「新郎不夠意思，既然選擇了結婚，就要高興一點，即使是強顏歡笑，畢竟這是婚禮，給別人一個好印象」，也有人直言「就算終身不娶，也不會將就，婚姻大事必須兩情相悅，不然就不結婚，別說新娘給十萬就算是一百萬，也要考慮一下！」

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