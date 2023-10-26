男星演唱會Cue台下情侶爆劈腿現場？ 正妹前男友控3年戀情毀了

日前大陸知名歌手薛之謙在常州舉辦演唱會，台下一對男女被投影在巨大螢幕上，薛之謙一眼發現男子手上戴的是「千萬名表」，加上女生外型亮眼，便主動與粉絲互動，沒想到，事後女生打卡PO照刻意裁掉身旁的男伴，意外引來前男友爆料被「戴綠帽」。

大陸社群網友近期瘋傳一對男女看演唱會被主辦方攝影機Cue的照片，起因於薛之謙在演唱會中與兩人互動，然而男女的尷尬神情相當不自然，薛之謙察覺不對勁問了「請問你們兩個是兄妹還是姊弟嗎？」，兩人皆未回應。演唱會結束後，女生開心地把被Cue的照片公開分享，但故意不給一旁的男伴入鏡。

此舉反而引來更多網友關注，還上了熱搜，因為男生戴的可是名表「Richard Mille理查德·米勒」50-03款式，價值300萬元人民幣（約1335萬元台幣），還穿名牌Dior外套大約3萬元人民幣（約13萬元台幣），女生解釋說剛交往3個月的男友因為胖不想上鏡。

戲劇性的發展來了，綜合陸媒消息，有一位男子「邊界雪」自稱是女方的正牌男友，一氣之下把3年戀情照片全曝光，常帶女生出國坐頭等艙、買豪華跑車溺寵、吵架會發紅包合好。同時，「名表男伴」則被網友爆料全身都是高仿品還背著官司，壓力之下，女方發聲反駁前任「他不是什麼純愛大哥，到處借錢，房子也因為賭博賣掉了」，甚至公開對話紀錄反控因對方偷吃開房早分手了。

反轉再反轉的愛恨情仇，讓大陸網友瘋狂「吃瓜」表示，「好炸裂啊」、「越來越離譜了」，更指女生會流連夜店「三個人兜不出一個好人」，不過，在女方秀出紀錄畫面後，網路輿論才緩和「捕風捉影的事也是不少呢」。