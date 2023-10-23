鬧上法院！母替19歲兒存220萬「留學基金」 兒竟全給女友買車出遊拒還錢

中國大陸一名婦人將人民幣50多萬元（約新台幣220萬元）存在兒子名下，準備當作兒子的「留學基金」，未料兒子將錢全數轉給女友，兩人外出旅遊及買車就已花費20萬元（約新台幣89萬元）。婦人想討回剩餘財產，兒子卻不斷拒絕，多次溝通未果後，婦人只能無奈將兩人起訴至法院。

根據陸媒《成都商報》報導，四川一名劉姓婦人早年離異，再婚後擔心產生財產糾紛，與19歲兒子協商將多年積攢的50多萬存在兒子名下，還滿懷期待地對兒子說，「這個錢是存到你出國留學用的，存折放在媽媽這裡，只要你努力上進，媽媽爭取給你存100萬（約新台幣440萬元）。」

然而，婦人近期發現，存摺裡的錢竟不翼而飛。去銀行了解後，才得知兒子通過掛失存摺、修改密碼的方式，把錢全部轉給吳姓女友，並且運用這筆錢一起出去玩樂、買車給女友，已經花掉20萬。

眼看辛苦存的錢被肆意揮霍，婦人十分不捨，苦口婆心勸兒子和女友將剩餘的錢轉回來，然而兒子認為這筆錢在自己名下，就歸自己所有，拒絕返還財產。婦人只好求助法院，並由四川綿陽市涪城區法院出面調解。最終婦人追回剩餘款項，兒子也能準時收到母親給的生活費和學費以完成學業，這場母子危機也終於得以緩解。

報導一出，微博上不少網友氣憤表示，「這兒子是什麼操作」、「這兒子也是養廢了」、「錢還是存在自己名下比較好管理」、「兒子大概率是靠不住」、「估計錢還給媽媽的那一刻，也就是女友跟他分手的一刻」、「不賺錢不知道賺錢辛苦，我工作七八年了也不捨得一次花2萬，他19歲一口氣花20萬」。