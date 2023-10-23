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第一次偷東西太興奮？小偷嗨留「XX到此一遊」 下秒慘被逮

香港01／ 陳進安
大陸上海有小偷因第一次偷東西太興奮，便在牆上留下「XX到此一遊」，隨後立即被警方逮捕。圖／擷自《香港01》
大陸上海有小偷因第一次偷東西太興奮，便在牆上留下「XX到此一遊」，隨後立即被警方逮捕。圖／擷自《香港01》

近日，中國大陸上海一間美術館發生一宗猖狂又令人哭笑不得的盜竊案，小偷在把美術館洗劫一空後異常興奮，竟大搖大擺地在墻上留下「馬騰到此一遊」的大字，結果遭警方快速鎖定身份，已被採取刑事強制措施。

10月7日，大陸上海市海馬路的一家小型美術館負責人報案，指由於所在的商業街正在裝修，故美術館今年6月開始就一直處於閒置狀態。結果，當館主前往美術館查看時，驚訝地發現辦公室門鎖被人撬開，屋內被翻得亂七八糟，有價值的財物都被洗劫一空，就連保險箱亦被人破壞。

不過令館主和警察們無語的是，現場的牆壁被小偷用館內的油彩亂塗亂畫，其中竟出現「馬騰到此一遊」的6個大字。根據監控，警察根據快速鎖定6名嫌犯並將其拘捕。

嫌犯到案後對盜竊事實供認不諱，據指，他們一開始只是意外來到歇業的商業街玩耍，無意之中發現商場有一道未上鎖的小門，於是想要冒險，進樓輾轉走過地下通道，抵達了通道另一端的美術館。起初，他們只是覺得好玩，但發現美術館無人看管後，便起了邪念。

他們前後4次進入美術館，第3次只是嘗試動了一些東西，直到第4次才實施大規模偷竊。由於是第一次偷東西，得手之後幾人異常興奮，覺得美術館會一直無人，於是拿起油彩在館內亂塗亂畫。

警方在6人家中查獲大量美術館被盜物品，包含銀圓、酒類、顏料、金銀首飾等，總計涉案價值10萬元人民幣（約新台幣44萬），部分貴重物品已被變賣。目前，嫌犯因涉嫌盜竊罪，已被採取刑事強制措施，警方仍在進一步追查被變賣的贓物。

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文章授權轉載自《香港01》

上海 小偷 美術館

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