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婚禮現場全是演員！已婚女3次假結婚 詐騙逾新台幣290萬元

香港01／ 林芷瑩
大陸有女子假結婚三次，詐騙逾新台幣290萬元，遭檢察機關提起公訴。示意圖／ingimage
大陸有女子假結婚三次，詐騙逾新台幣290萬元，遭檢察機關提起公訴。示意圖／ingimage

中國大陸江蘇省南京市35歲的周女已婚多年，並育有一女，丈夫常年在外工作。2018年開始，周女先後認識了三名男子，在與他們戀愛「幾個月」後便提出要結婚。2022年時，周女向其中一名「丈夫」謊稱自己懷孕，並誕下一對龍鳳胎，男方提出要見孩子後，周女竟僱用演員扮演醫生，未料騙局被戳穿。經查，周女幾年來的詐騙金額高達人民幣66萬元（約新台幣290萬）。檢察機關已提起公訴，丈夫也在知道真相後與周女離婚。

2018年起，周女在工作及網上分別認識了羅男、章男和徐男三人，在與他們談戀愛幾個月後，就提出結婚的要求，還謊稱為了拿到拆遷費暫時不能領證，可先辦婚禮，並以此收取訂金，及買首飾、禮金、辦婚禮的相關費用。

後來，周女為了取得被害人的信任，還從網上僱用臨時演員扮演其父母、姐妹、親友去參加婚禮與到家中作客。在周女的完美掩飾下，她長期周旋在幾個家庭之間。2022年，她為了騙取生活費、營養費等，偽造產檢報告，向章男謊稱自己懷孕，須暫時在娘家安心養胎，數月後便自稱在醫院誕下一對龍鳳胎。

之後章男提出要見孩子，周女又僱用演員扮演醫生。不過，章男及章母與假醫生見面，便發覺對方答非所問，於是在抱有懷疑之下調查周女的背景，結果發現周女早已結婚，並利用假名字與自己交往，所謂的龍鳳胎更是無稽之談，是從網上隨便找的圖片，讓章男憤而報警。

經警方調查發現，周女多年來詐騙金額高達人民幣66萬元（約新台幣290萬），贓款已被她揮霍一空。目前，檢察機關已對周女提起公訴。此外，檢察機關表示，周女形象姣好且善於偽裝，對丈夫謊稱需要出外培訓幾天，藉此在外面與其他受害人同居，同時以相同藉口欺騙被害人，然後回家正常生活。

檢察機關稱，周女以非法佔有為目的，採取欺騙、隱瞞真相的方式，騙取他人財產，數額特別巨大，應當判處十年以上有期徒刑，並處罰金。

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文章授權轉載自《香港01》

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