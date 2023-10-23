快訊

北車青旅睡一晚「兩床價格1萬5」 內行曝真相

抓到了！知名樂園進行多人運動還傳不雅片 拍攝者稱不認識影中人

朱學恒遭北檢依強制猥褻起訴 鍾沛君發聲了！

高流量有詐？陸網水軍靠「26000支手機」自動刷直播人氣 年獲近4000萬

聯合新聞網／ 綜合報導
在簡陋的房間裡，大量手機充當水軍自動刷屏。圖／翻攝自《光明網》
在簡陋的房間裡，大量手機充當水軍自動刷屏。圖／翻攝自《光明網》

中國大陸安徽警方日前破獲一起「網路水軍」犯罪案，集團成員使用超過26000支手機，自動「刷屏」替直播間「增加人氣」。據了解，犯罪集團成員共24人，涉案金額高達900萬人民幣（約為新台幣3980萬元）。

根據陸媒《光明網》報導，自2022年以來，犯罪嫌疑人程某、陳某、龐某等人，通過購買大批手機建立機房，控制多個網路帳號，採取相關技術對作案手機進行模式化操作和改造。

該集團利用微信群聊接單，按照顧客要求準時進直播間「增加人氣」，並在直播間停留相應時間，替帶貨直播間提供非法引流服務，藉此達到漲粉、引流的目的，製造爆款、搶單的假象，誘導消費者購買產品。

圖／翻攝自《光明網》
圖／翻攝自《光明網》

從警方釋出照片可見，簡陋的房間裡整齊擺放數萬支手機，螢幕上全是同一個直播間的畫面，揭露人氣直播背後的真相，令人震撼。

經過警方近3個月的偵查，最後在9月30日晚間，將24名犯罪集團成員全部逮捕歸案，查封共13處機房據點，並扣押超過26000支作案手機。警方透露，犯罪嫌疑人皆承認犯行，目前案件正在進一步擴大偵辦中。

直播 詐騙

延伸閱讀

全台 LINE用戶注意！ 官方宣布「一功能」將於11月消失

日本人不愛來台？櫻花妹親曝最愛4美食 台灣交通卻讓她「差點過世」

11月初遊韓注意！首爾地鐵即將「大罷工」 工會抗議公司過度裁員

台南老翁天天喝牛肉湯 醫驚見2.5公分息肉驗出「早期大腸癌」

相關新聞

高流量有詐？陸網水軍靠「26000支手機」自動刷直播人氣 年獲近4000萬

中國大陸安徽警方日前破獲一起「網路水軍」犯罪案，集團成員使用超過26000支手機，自動「刷屏」替直播間「增加人氣」。據了解，犯罪集團成員共24人，涉案金額高達900萬人民幣（約為新台幣3980萬元）。

新疆喀納斯白鼬 被拍到超萌樣 像雪地小精靈

近日，有遊客在新疆喀納斯拍到白鼬，機敏可愛的牠像一隻雪地小精靈。

四川高中生行徑殘忍…抓流浪狗「剝皮肢解」宰來吃 室友嚇壞通報校方

中國多地近來傳出不少狗咬傷人事件，而四川竟有兩名高校生反過來「人咬狗」，他們把流浪狗帶回學校宿舍宰殺後，還把狗剝皮切塊吃...

腳踩藍寶堅尼裝闊！15歲屁孩踩凹車頭恐賠75萬 網全挺車主：千萬別放過他

近日，山東青島一名15歲少年腳踩豪車藍寶堅尼炫耀，致車主損失高達17萬人民幣（約新台幣75萬元），引發關注。車主表示，將堅持追責到底…

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆一句話獲網讚：夠大氣

中國大陸於上個禮拜有新聞指出，6名年輕人到吃到飽餐廳，狂喝111瓶酸梅汁。不料，時隔數日又有報導表示，有3名年輕人到自助火鍋店，喝掉60多罐飲料，讓網友感到震驚。

中國獨有「荒漠貓」 首度現身四川達古冰川

四川達古冰川管理局人員近日在整理達古冰川保育區內紅外線相機攝得影像紀錄時，發現「一隻大貓」從鏡頭前緩緩走過，經確認，這隻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。