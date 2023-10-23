高流量有詐？陸網水軍靠「26000支手機」自動刷直播人氣 年獲近4000萬
中國大陸安徽警方日前破獲一起「網路水軍」犯罪案，集團成員使用超過26000支手機，自動「刷屏」替直播間「增加人氣」。據了解，犯罪集團成員共24人，涉案金額高達900萬人民幣（約為新台幣3980萬元）。
根據陸媒《光明網》報導，自2022年以來，犯罪嫌疑人程某、陳某、龐某等人，通過購買大批手機建立機房，控制多個網路帳號，採取相關技術對作案手機進行模式化操作和改造。
該集團利用微信群聊接單，按照顧客要求準時進直播間「增加人氣」，並在直播間停留相應時間，替帶貨直播間提供非法引流服務，藉此達到漲粉、引流的目的，製造爆款、搶單的假象，誘導消費者購買產品。
從警方釋出照片可見，簡陋的房間裡整齊擺放數萬支手機，螢幕上全是同一個直播間的畫面，揭露人氣直播背後的真相，令人震撼。
經過警方近3個月的偵查，最後在9月30日晚間，將24名犯罪集團成員全部逮捕歸案，查封共13處機房據點，並扣押超過26000支作案手機。警方透露，犯罪嫌疑人皆承認犯行，目前案件正在進一步擴大偵辦中。
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