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腳踩藍寶堅尼裝闊！15歲屁孩踩凹車頭恐賠75萬 網全挺車主：千萬別放過他

香港01／ 撰文／鄭寧
山東青島一名15歲少年腳踩豪車藍寶堅尼炫耀，致車主損失高達17萬人民幣（約新台幣75萬元），引發關注。車主表示，將堅持追責到底。圖非當事車，僅示意。路透資料照
山東青島一名15歲少年腳踩豪車藍寶堅尼炫耀，致車主損失高達17萬人民幣（約新台幣75萬元），引發關注。車主表示，將堅持追責到底。圖非當事車，僅示意。路透資料照

近日，山東青島一名15歲少年腳踩豪車藍寶堅尼炫耀，致車主損失高達17萬人民幣（約新台幣75萬元），引發關注。車主表示，將堅持追責到底。

影片中，停車場內一位穿着黑色衣褲的少年腳踩在藍寶堅尼車頭上，並朝著車子吐口水，不過這輛豪車並不屬於他。僅以藍寶堅尼作為道具，與朋友拍攝影片在網路博取關注成為網紅

車主王先生發影片表示，車輛維修費用超17萬，「我的車被踩已經過去一個月了，這一個月我一直忙著處理這件事，昨天拿到了官方給的一個估價報告，這個是有法律效力的。」王先生稱，「但是如果對方是個成年人，這估計的價格已經可以讓他進去直接踩縫紉機了（坐牢）」。

目前，車主已提起訴訟，並表示「不和解」要求肇事少年監護人賠償損失，「我也一直堅持我的原則，不和解，就看法庭怎麼處理。」

據《極目新聞》報導，王先生的藍寶堅尼是去年花費298萬人民幣（約新台幣1317萬元）購買。9月21日晚，他入住青島市一家五星級飯店，將車停在飯店的地下停車場。9月24日，有朋友告訴他，網路出現一條「腳踩跑車炫耀」的影片，而那輛車就是他的藍寶堅尼。他查看自己的車輛才發現，引擎蓋上有一處疑似腳踩的凹陷。

王先生調取監控發現，事發在9月21日晚8時許，幾名少年來到他的跑車旁，其中一人腳踩在跑車引擎蓋上，並向他的車子吐口水。此後，王先生報警，惟少年家屬不出現且不願協商解決。王先生介紹，該少年今年15歲，還在王先生的影片評論區出言挑釁。

10月21日，當事人王先生再次發布影片敘述後續進展，稱近一個月都在處理此事，已拿到車輛估價報告。他已提起訴訟，要求少年監護人賠償損失。「不和解，就看法庭怎麼處理」。

網友點評：「車主剛開始是只讓他賠錢跟道歉的，小鬼不但說車主訥他還威脅車主！後面車主堅決走司法不和解」、「他還是個孩子，千萬別放過他」、「這樣的年輕人就不該慣著，支持你維權，有錢不是錯。每個人的錢都是自己努力賺來的，只要自己願意，就能討回公道」、「法治社會，任何違法行為都要付出相應的代價，不能讓他輕鬆過關了」、「還是小孩就為非作歹，長大豈不是危害社會」。

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文章授權轉載自《香港01》

藍寶堅尼 跑車 停車場 網紅

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