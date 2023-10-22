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3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆一句話獲網讚：夠大氣

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》
大陸有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

中國大陸於上個禮拜有新聞指出，6名年輕人到吃到飽餐廳，狂喝111瓶酸梅汁。不料，時隔數日又有報導表示，有3名年輕人到自助火鍋店，喝掉60多罐飲料，讓網友感到震驚。

根據陸媒《西部決策》報導，大陸山西省有3名年輕人到自助火鍋店消費，由於店家提供客人免費飲料，讓3人在用餐期間喝下60多瓶飲料。老闆表示，店內收費為每人30元人民幣（約新台幣132元），鍋底費10元（約新台幣44元），提供的飲料皆有品牌，絕非即期品。

年輕人的狂喝60幾罐飲料的行為，讓火鍋店老闆虧損大概人民幣200元（約新台幣884元），但老闆仍強調「既然開了店就不怕，只要喝完不浪費就行」。

新聞底下，許多網友稱讚老闆很大方，「老闆格局大，生意必然好」、「店家擔心的不是這點飲料錢，而是這三個年輕人喝出事了找他算帳」、「老闆實在，顧客太傻」、「老闆很大氣」。

也有網友認為三名年輕人太過貪小便宜，「這也太能喝了啊！」、「我覺得吃飽喝足就好，不一定非得吃的夠本才行」、「別以為自己貪了便宜，實則害了自己身體」、「拿身體健康占這便宜也不划算啊」。

火鍋 吃到飽

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