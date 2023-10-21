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剛生完孩子！27歲媳疑遭婆婆霸凌墜樓亡 鄰圍堵婆家怒丟雞蛋

香港01／ 許祺安
圖為懷孕生子示意圖。圖片來源/ingimage
圖為懷孕生子示意圖。圖片來源/ingimage

10月16日凌晨6時，廣東揭陽一名27歲人妻在剛生完孩子三個月後墜樓身亡，當地網友爆料，該女子因未婚懷孕且嫁妝不夠豐厚，時常遭婆婆辱罵，坐月子時不准她開冷氣，還全家跑去旅遊，獨留女子自己煮飯打掃帶孩子，每天還要幫丈夫工作打包快遞。

女子疑似不堪婆家虐待，墜下19樓身亡。事件在當地引起公憤，許多鄰居心疼她的遭遇，自發去婆家圍堵扔雞蛋，想幫她討回公道。10月20日上午，揭陽市錫場派出所工作人員表示，經過調查，不存在家暴，死者患有抑鬱症。揭陽市婦女聯合會工作人員則回應稱，已關注到此事並高度重視，目前正在進一步調查，會按照相關程序開展工作。

網友爆料，27歲人妻剛生下兒子3個月，此前娘家給了嫁妝18.8萬人民幣（人民幣，下同，約83.1萬新台幣），但被婆家嫌棄沒房和車，網傳圖片指出，女子的婆婆一直拿未過門就懷孕的事罵她，月子裡不給她開冷氣，全家更跑去旅遊，獨留她自己一個人帶小孩做家務，更要每天給丈夫打包快遞。

網友更指，該女子她陪嫁18萬8加一萬多的其他的，加起來20.8萬人民幣(約90萬元新台幣)。一過門就被丈夫拿走十萬說要做生意週轉。在婆家長期被辱罵、冷眼相待，該女子在10月16日從19樓高樓躍下。醫護人員到場搶救無效死亡。

據瞭解，因為該女子的悲慘遭遇，在當地引起公憤，許多人自發去婆家圍堵，朝婆家扔雞蛋。有網友指，女子婆家門口一度聚集上千人。

官方調查：排除他殺，女子患有抑鬱症

錫場鎮人民政府通報稱，10月16日凌晨6時許，錫場鎮錫中村聯興花園小區發現一女子墜樓，經公安機關現場勘查、屍檢和調查取證，該女子符合高墜死亡，排除他殺。死者雙方家屬對調查結論均無異議，死者遺體已送至殯儀館，擇日火化。

10月20日，當地派出所一工作人員回應，不要聽信外面人造謠，沒有證據之前不能說「是被逼死的」。工作人員表示，經過調查，不存在家暴，死者患有抑鬱症。

揭陽市婦聯工作人員則透露，婦聯對此十分重視，將展開調查，「已有人前往死者家處理，孩子目前由父親撫養。」

網友這樣看，「這麼好的一個女孩子本該有精彩的人生，卻因為種種壓迫一步步被逼到跳樓，痛心……不值得啊太不值得了」、「重點是她抑鬱嗎？重點是她婆家對她做了什麼導致她抑鬱」、「一個姑娘要委屈到什麼程度，受到什麼樣的待遇才會選擇結束自己的生命！」、「所以婚姻到底給女人帶來什麼?又是恐婚一天。女孩們請遠離這種家庭，碰到了勇敢離開不要猶豫，不要內耗委屈自己」。

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文章授權轉載自《香港01》

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